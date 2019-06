Aventurile secrete ale lui Mihai Trăistariu. „Deși am folosit prezervativ, m-a sunat maică-sa să îmi spună că e însărcinată”

În urmă cu ani, Mihai Trăistariu a avut o relație cu o tânără din Timișoara. Artistul a mărturisit că a fost îngrozit în momentul în care a fost sunat de mama fetei, care i-a spus că aceasta era însărcinată.

„M-a pus naiba şi m-am cuplat cu o fată de la Timişoara. O chemam la Constanţa, îi dădeam bani pentru tren. Deşi am folosit prezervativul, maică-sa m-a sunat să-mi spună că e însărcinată. Ţineam la ea, dar nu am vrut să mă trezesc cu un copil.

Am fost împreună la Cluj, în secret. A doua zi aveam concert, i-am dat bani doctorului şi i-am spus să îi facă avort, apoi să o trimită acasă. A doua zi mă sună doctorul că a fugit fata din spital. M-am îngrozit! Mă trezesc dracului cu un copil. De atunci s-a pierdut. Nu am avut curajul s-o mai sun.

Cum ar fi să mă sune copilul: „Tati, sunt aici”. Mă gândesc din când în când. Poate are 17-18 ani. Poate e fetiţă frumoasă. Te fac cântăreaţă. Cred că m-aş bucura. Dacă ar avea 18 ani şi am scăpat de pensia alimentară”, a dezvăluit Mihai Trăistariu într-o emisiune de televiziune, potrivit spynews.ro.

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România. A fost component al formației Valahia. Ulterior, acesta a ales o carieră solo și a lansat numeroase hit-uri. A reprezentat cu mare succes România la concursul Eurovision, în anul 2006.

Citește și:

OPINIE / Claudiu Săftoiu: Un Trump pro-Brexit la Londra, față în față cu Ziua „D”, când America a salvat Europa

Citește mai multe despre dezvaluiri pe Libertatea.