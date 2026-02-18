Babasha a fost eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit de la PRO TV pentru 7 săptămâni în concurs

Eliminare cu impact major în competiția Desafio, difuzată de PRO TV. După șapte săptămâni intense, marcate de probe solicitante și dueluri decisive, unul dintre cei mai vizibili și comentați concurenți ai sezonului a părăsit oficial concursul. Artistul cunoscut publicului sub numele de Babasha a fost învins în confruntarea finală și a ieșit din competiție, într-un moment care a surprins atât colegii, cât și telespectatorii.

Babasha s-a duelat cu Rafael Szabo la Desafio: Aventura

Participarea lui Babasha în Desafio: Aventura a fost una intensă și asumată. De-a lungul celor șapte etape consecutive, artistul a ajuns de mai multe ori în probele eliminatorii, de fiecare dată la propria inițiativă. Structura competiției presupune ca echipele să lupte pentru imunitate, iar cele care pierd să își trimită un reprezentant la duel. De această dată, echipa Luptătorilor a ajuns din nou în postura delicată de a nominaliza un concurent, iar alegerea a fost făcută rapid, fără opoziție, Babasha asumându-și încă o dată rolul de „luptător”.

De cealaltă parte, echipa Visătorilor l-a trimis în confruntarea decisivă pe Rafael Szabo, ceea ce a dus la un duel direct între cei doi. Proba s-a dovedit însă mai dificilă decât cele anterioare pentru artist, iar rezultatul a decis eliminarea sa din concurs, în timp ce Rafael Szabo și-a consolidat poziția în competiție.

Babasha a fost de mai multe ori la duel

Până la confruntarea cu Rafael Szabo, Babasha mai fusese trimis în luptă de echipa sa de trei ori, toate nominalizările fiind făcute la dorința lui. În duelurile anterioare, artistul s-a confruntat exclusiv cu concurente din competiție, reușind să le elimine pe Alina Ceban, Delia Salchievici și Bettyshor. De această dată însă, miza și nivelul confruntării au fost diferite, iar parcursul său s-a oprit la finalul celei de-a șaptea săptămâni.

Cât ar fi câștigat Babasha în 7 săptămâni la Desafio: Aventura

Conform regulilor financiare ale formatului, fiecare etapă parcursă în Desafio: Aventura este remunerată cu 3.000 de euro. Astfel, pentru cele șapte săptămâni petrecute în competiție, Babasha a acumulat un câștig total de 21.000 de euro, sumă brută obținută înainte de eliminare, potrivit cancan.ro.

