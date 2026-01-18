Cei 24 de concurenți care au mers în Thailanda sunt împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Luptătorii și Visătorii. Iar din aceasta din urmă face parte și Rafael Szabo, care speră să ajungă până la final și să pună mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro.

Rafael Szabo este în echipa Visătorii la „Desafio: Aventura”

Într-un peisaj spectaculos, unde cultura locală, tradițiile și competiția între echipe se împletesc perfect, iar spiritul de echipă, curajul și puterea mentală sunt puse la încercare în fiecare zi la „Desafio: Aventura”.

Rafael Szabo, gimnast de performanță, care face sport de la 5 ani, a trăit o adevărată dramă înainte să ajungă în show-ul de la PRO TV: mama lui a murit înainte ca el să plece în Thailanda!

„Greutatea asta nu ai cum să o uiți. De asta le spun tuturor: aveți grijă de părinții voștri, pentru că nu știți cât timp îi aveți. Când îi pierdeți, atunci vă dați seama cât de importanți erau și cât vă iubeau. Când eram mic, mama pleca să facă bani, că noi am fost săraci rău. Am fost săraci lipiți! Pur și simplu mama punea două pături pe jos și dormeam pe jos.

Regret că nu i-am spus că o iubesc. Nu am apucat… Ultimul mesaj pe care mi l-a trimis a fost: «Să ai grijă! Te iubesc, puiul meu». Nu-i doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Măcar să apuce să-i spună ceva înainte… Că durerea din sufletul meu nu o să se ducă niciodată. De aia spun: oameni buni, iubiți-vă părinții, pentru că atunci când nu-i mai aveți poate atunci realizați cât contează pentru voi”, a spus concurentul de la PRO TV în timpul „Desafio: Aventura”.

Campion național la inele în anul 2025, înainte să plece în show-ul de la PRO TV

Înainte să plece în Thailanda, Rafael Szabo a afirmat că tatăl lui l-a îndrumat spre gimnastică, iar antrenorul i-a devenit ca un părinte. Tânărul visează acum să devină campion olimpic și să demonstreze că forța interioară poate învinge orice.

„Mama este motivația mea, o simt în sufletul meu și simt că pot să merg mai departe în orice context”, a mai afirmat concurentul de la „Desafio: Aventura”.

În urmă cu aproximativ șase ani, pe când avea doar 19 ani, Rafael Szabo, care era văzut la acea vreme drept unul dintre cei mai promițători gimnaști români, s-a retras din lotul național, afirmând că dorește să devină antrenor, dar și-a continuat cariera de la CSM Lugoj.

În anul 2025, înainte să meargă la „Desafio: Aventura”, Rafael Szabo a obținut medalia de aur și titlul de campion al României la inele și medalia de argint la paralele.

