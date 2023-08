Pe Instagram, Andreea Mantea a distribuit azi câteva fotografii în care apare alături în curtea școlii alături de David. Prezentatoarea de la Kanal D a anunțat că fiul ei a început școala, acum este clasa a IV-a la școala privată unde studiază.

„Gata! Furăm startul și pornim într-un nou an școlar! #Year4B, bine ai venit! ?❤️Să fie un an binecuvântat cu lucruri bune, frumoase, descoperiri magice, rezultate fantastice, multă răbdare șiii…distracție! ??? Doamne ajută să fie un an școlar minunat atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice!”, a scris Andreea Mantea.

Fanii imediat i-au pus întrebări având în vedere că școala, în România, începe pe 11 septembrie. „Nu începe școala în septembrie?”, i-a scris un urmăritor Andreei Mantea, iar ea a reacționat: „Da, așa este. Din mai multe motive am ales o școală privată”.

„Cât de repede a trecut timpul! Parcă mai ieri ne povesteai de David cum merge la grădiniță și acum este în clasa a-IV-a! ? Îi urez un nou an școlar cu multe realizări, cu învățarea a multor lucruri utile care îl vor ajută în viață, cu bucurii, răbdare și rezultate bune! Bafta și să se bucure din plin de toți acești ani din viață lui! ???”, e urarea făcută de un alt fan Andreei Mantea și lui David.

Cât costă școala privată unde învață băiatul Andreei Mantea

Pe site-ul școlii private unde învață David sunt specificate și prețurile. La înscrierea copilului se percepe o taxă de 1.000 de euro, iar taxa pe un an costă 14.000 de euro pentru elevii de la anul 1 până la anul 6. Ulterior, costurile sunt mai mari.

Fiul Andreei Mantea, mutat de la școală din cauza unui incident

În august 2022, Andreea Mantea a decis să își mute copilul la altă școală, după ce David a fost bătut de colegi. Băiatul, în vârstă de 7 ani, a fost agresat pentru că își apăra fetițele din clasă.

David a fost crescut doar de mama lui, astfel că vedeta l-a învățat să fie foarte atent cu fetele din jurul lui. Fiul Andreei Mantea este un copil destul de matur pentru vârsta lui și discută orice cu mama lui. „Am fost și omul bun și omul rău, le-a văzut pe toate.

A trebuit să îl învăț cu de toate. Și-a ales el ce este mai bun. La un moment dat era bătut la școală pentru că el își vede de treaba lui, i se rănesc sentimentele vorbim, povestește. Erau doar 13 copii în clasă, mi-a spus că a vrut să răspundă și el, iar doamna i-a spus să stea jos, să nu mai ridice mâna.

Îmi spunea de parcă depășise, atât de multe lecții de viață de la mine și aude tot felul de învățăminte, le ia și le aplică singur”, a mărturisit Andreea Mantea.

Invitată la podcastul Ilincăi Vandici, prezentatoarea de la Kanal D a povestit prin ce situație neplăcută a trecut David la școală. Băiețelul a fost lovit de alți colegi, după ce el a încercat să își aperele colegele. Andreea Mantea susține că fiul ei a venit acasă plin de vănătăi și murdat, motiv pentru care a decis imediat să îl mute la altă școală.

