Beach, Please! 2026. Ce mari artiști vor urca pe scena de la Costinești. Programul pe zile și reguli de acces

Ajuns la a cincea ediție, festivalul revine la Costinești, în deschiderea stațiunii NIBIRU, în perioada 8–12 iulie 2026.
Line up complet Beach, Please! 2026
8 iulie 2026
Albert NBN, Dulka, Lucian, DJ Lucky, DJ Nano, Roza, Iorga, Killa Fonic, Petre Ștefan, RAVA, Vanilla, Ursaru, Madatorricelli
9 iulie 2026
Playboi Carti, Nemzzz, Xaviersobased, Prettifun, ApolloRed1, Albert NBN, Badd G, Arias, Alex Velea, DJ Andi, DJ Cash, DJ Oldskull, DJ Woody, Erika Isac, Gheboasa, Hriscu, IDK, La Familia, Mentol, Moonsound, OG Eastbull, Petre Ștefan, DJ NASA, Deyu, Doc, Ian, Lucas, Lucian Bărbulescu, Maximilian, Tomi Marfă, Tony One, Vlad Dobrescu, Vlad Flueraru, NAmour
10 iulie 2026
Yeat, Tyga, Ski Mask The Slump God, Che, Nine Vicious, BIA, Marko Glass, Bvcovia, RAVA, Albert NBN
11 iulie 2026
Future, Quavo, B.U.G. Mafia, INNA, Deliric, Che, Nine Vicious
12 iulie 2026
Don Toliver, Tyla, Homixide Gang, SoFaygo, AdelinMM, ALBWHO, Andrew Dum, Azteca, Sarba & Ray, Bergh C, Blanco, Candyboii, DJ Moon, DJ Undoo, HVNDS, Ian, Lexi, Manuel Riva, M.G.L., Noua Unspe, Rares, RAVA, Șatra B.E.N.Z., Supernova, Tania, Ursaru
Reguli de acces la festival
Accesul la Beach, Please! 2026 se face pe baza unui bilet nominal și a unui act de identitate, iar verificările sunt obligatorii la intrare. Biletele nu sunt transferabile, iar datele trebuie să coincidă exact cu cele din documentul de identitate.
Minorii sub 14 ani nu pot intra la festival. Celor între 14 și 16 ani accesul le este permis doar însoțiți de un adult (părinte sau sau tutore legal, cu declarație notarială), iar între 16 și 18 ani este permis și fără însoțitor, pe baza unei declarații semnate de părinți sau tutori.
În interior sunt permise doar obiecte personale obișnuite, în cantități limitate. Sunt interzise obiectele care pot pune în pericol siguranța participanților sau pot îngreuna deplasarea în zonele aglomerate, inclusiv sticlele din sticlă, armele, drogurile și obiectele voluminoase, precum umbrelele mari
Abonamentele pentru cele cinci zile pornesc de la aproximativ 222 de euro pentru acces general. Variantele cu acces prioritar și beneficii suplimentare urcă până la 245-295 de euro, în timp ce pachetele VIP și Ultra VIP depășesc 380 de euro.
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