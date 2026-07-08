Constructorul PORR va suporta integral costurile

CNAIR a făcut publică miercuri, 8 iulie, soluția de remediere definitivă pe lotul 4 din A10 Sebeș-Turda, în urma unei alunecări de teren. Măsura a fost convenită cu constructorul PORR, care și-a asumat execuția lucrărilor de remediere .

„La sediul CNAIR a avut loc astăzi (8 iulie – n.r.) o întâlnire între echipele tehnice ale CNAIR și cele ale constructorului PORR, în prezența directorului general al companiei, Cristian Pistol, pentru stabilirea soluțiilor de remediere a surpării de teren apărute în zona km 66 al autostrăzii A10, Sebeș–Turda, lotul 4. În urma discuțiilor, constructorul și-a asumat execuția lucrărilor de remediere definitivă și suportarea integrală a costurilor aferente sectorului afectat”, a transmis, miercuri, CNAIR într-un comunicat.

Soluția aleasă de CNAIR după surparea de pe A10

CNAIR a stabilit ca să fie închisă circulația pe sensul Unirea-Turda, fiind redirecționată pe DN1, în timp ce pe sensul opus, ea se va desfășura în condiții normale.

Compania de drumuri a anunțat că începând de luni, 13 iulie 2026, timp de o lună, echipele tehnice ale constructorului, împreună cu DRDP Cluj, vor elabora proiectul de remediere, prin care se stabilesc soluțiile tehnice și modul de execuție a lucrărilor. Ulterior, lucrările de consolidare sunt estimate să dureze aproximativ două luni.

„Pe durata lucrărilor, circulația pe sensul Unirea–Turda este redirecționată pe DN1, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda, pe un tronson de aproximativ 19,2 km, cu doar circa 5 km mai lung decât traseul pe autostradă”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții CNAIR au explicat că soluția a fost aleasă întrucât „zona de instabilitate afectează direct calea aferentă acestui sens: mutarea integrală a traficului pe DN1 îndepărtează participanții la trafic de sectorul activ de la km 66 și menține separarea fizică a fluxurilor, evitând concentrarea întregului trafic – inclusiv a celui greu – în imediata vecinătate a cedării”.

Circulația se menține pe sensul Turda – Alba Iulia

În schimb, pe sensul opus, circulația se menține pe autostradă.

„Circulația pe autostradă nu se închide complet, restricția vizează exclusiv sensul de mers Alba Iulia – Turda (calea 1), afectat direct de cedarea corpului autostrăzii produsă la km 66+300. Circulația pe sensul Turda – Alba Iulia se desfășoară normal, pe două benzi, cu bandă de urgență, pe calea 2. Devierea traficului pe DN1 privește un singur sens de circulație”, a explicat, miercuri, într-un comunicat, și DRDP Cluj.

De ce nu a fost adoptată soluția de circulație bidirecțională pe o singură cale

Deși a fost analizată și soluția de circulație bidirecțională pe calea 2, DRDP Cluj susține că „din motive de siguranță” s-a ales varianta de deviere pe DN1.

„Caracteristicile geometrice ale sectorului cuprins între km 65+000 și km 67+000:

sectorul are o declivitate de cca 6-7%, la limita superioară a valorilor admise pentru autostrăzi;

vehiculele grele urcă rampa cu 20–30 km/h, iar pe o singură bandă pe sens ar fi conduce la posibile ambuteiaje;

sectorul include un vârf de pantă care limitează vizibilitatea și șoferii nu ar putea percepe la timp vehiculele din contrasens sau coloanele oprite;

tronsonul este clasificat ”punct negru”, cu numeroase accidente înregistrate chiar în configurația actuală, cu sensuri separate fizic. Introducerea circulației față în față, cu separare prin balize direcționale, pe un asemenea sector ar însemna agravarea deliberată a celui mai periculos tip de risc – coliziunea frontal, exact acolo unde istoricul de accidente impune contrariul;

banda de urgență a căii 2 ar fi consumată în profilul de contrasens și și-ar pierde integral funcția: orice avarie ar bloca un sens întreg, iar accesul serviciilor de urgență ar fi compromis pe un sector unde, statistic, probabilitatea unei intervenții este ridicată;

sensul Turda – Alba Iulia, care astăzi funcționează normal, ar fi redus la o singură bandă.

În locul unui sens deviat și al unui sens sigur, am obține două sensuri expuse riscului, față în față. Soluția aleasă reprezintă, în actualul context, varianta care oferă cel mai ridicat nivel de siguranță rutieră”, au precizat reprezentanții DRDP Cluj.

Ce acuză Asociația Pro Infrastructură

Asociația Pro Infrastructură a cerut încă de miercuri dimineață ca CNAIR să țină autostrada deschisă.

„Chiar astăzi, CNAIR se pregătește SĂ ÎNCHIDĂ COMPLET circulația pe Autostrada A10 între nodurile Unirea și Turda și să oblige șoferii să-și riște aiurea viața pe DN1 pe 19 kilometri când ar putea devia temporar traficul, în siguranță, pe o distanță de doar 2,5 kilometri pe sensul opus al autostrăzii care nu este afectat de alunecarea din imagine”, preciza Asociația Pro Infrastructură, cu câteva ore înainte ca CNAIR să ia decizia de a închide circulația pe sensul Unirea-Turda și să o redirecționeze pe DN1.

Reprezentanții ONG-ului au acuzat oficialii CNAIR că „propun să ne riscăm viața pe drumul național paralel pe care șoferii îl știu prea bine: plin de curbe și pante periculoase”.

Soluția prezentată de Pro Infrastructură era una „simplă”. „Traficul este deviat pe sensul spre Sebeș pe doar vreo doi kilometri și jumătate, cu intrare și revenire în zona km 65-67, cu restricție de viteză (maxim 80 km/h), marcaje temporare, (pre)semnalizare corectă și clară și, pentru conformare, cu poliția care patrulează (radarul nu strică nici el)”, susținea ONG-ul.

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