Femeia, electrician de meserie, este internată în stare gravă la Institutul ,,Matei Balș” din Capitală și ar fi vorba despre bacteria Legionella, potrivit surselor Observator News.

O angajată Metrorex, internată în stare gravă după infectarea cu Legionella

Angajata a lucrat trei zile consecutiv – miercuri, joi și vineri, după ploaia torențială care a inundat stația. Duminică seara, ea s-a prezentat la spital cu simptome similare unei răceli. În prezent, femeia este intubată, starea sa fiind stabilă, dar gravă, iar medicii au confirmat prezența bacteriei Legionella. Totuși, aceștia au precizat că nu există pericol de transmitere la colegii săi, cazul fiind considerat unul izolat.

„Toți cei care ați fost acolo și prezentați simptome de probleme de respirație să mergeți la Spitalul Matei Balș pentru niște verificări. Din păcate, o colegă de-a noastră este în acest moment intubată și s-a găsit o anumită bacterie care trebuie neapărat tratată”, a declarat liderul sindical Marian Artimon într-un mesaj video adresat angajaților Metrorex, conform Club Feroviar.

Probleme de gestionare și lipsa echipamentelor

Incidentul scoate la lumină problemele grave ale Metrorex în gestionarea situațiilor de urgență. Inundația care a transformat stația Piața Victoriei 2 într-un adevărat „canal navigabil” a expus deficiențele infrastructurii și lipsa echipamentelor adecvate. Deși compania dispune de trei pompe de mare capacitate, acestea nu au fost utilizate în timpul intervenției.

Marian Artimon, președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), a explicat că, din cauza volumului uriaș de apă acumulat la Piața Victoriei 2 – aproximativ șapte milioane de litri conform ministrului interimar Radu Miruță – echipamentele disponibile nu au fost suficiente pentru a face față situației. În final, pompierii și Armata au intervenit cu alte pompe, inclusiv unele aduse cu trenul de la Depoul Pantelimon.

„Nici măcar pompierii militari nu aveau în dotare pompe adaptate situației de la metrou, care să evacueze apa la o înălțime mai mare de 20 de metri”, a explicat Artimon, care a cerut includerea Metrorex în programul european SAFE II pentru modernizarea echipamentelor de protecție civilă.

Critici la adresa conducerii Metrorex

Sindicatul Metrorex a arătat cu degetul spre conducerea companiei, acuzând lipsa de finanțare și dezinteresul pentru modernizarea infrastructurii. ,,De 30 de ani, Metrorex nu a mai primit niciun leu pentru protecție civilă, scopul principal pentru care a fost creat, acela de obiectiv strategic. În timp, acest rol s-a pierdut, iar Metrorex a fost tratată doar ca o societate de transport public de călători”, a declarat liderul sindical.

Disputa dintre directorul general Mariana Miclăuș și directorul financiar Ioana Diaconu pe tema salariilor a fost, de asemenea, criticată dur de Artimon: „Sunt oameni care aproape sunt pe moarte pentru că au participat acolo, iar directorul financiar are o singură grijă. Cum să le ia banii? Trebuie să lăsați oamenii să-și încaseze banii pe munca prestată”.

Apel la vigilență pentru colegi și oficiali

Într-un apel public, liderul sindical i-a îndemnat pe toți angajații care au participat la evacuarea apei să meargă la Spitalul „Matei Balș” dacă prezintă simptome precum probleme respiratorii sau amețeli. Acesta a adresat o recomandare similară și ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, despre care a afirmat că a intrat în contact cu apa din stația inundată: „Dacă are, Doamne ferește, simptome, să meargă de urgență la spital la Matei Balș”.

Ce este Legionella?

Legionella este o bacterie care se dezvoltă în apă stătută sau în instalații de apă insuficient întreținute, precum conducte, turnuri de răcire, sisteme de aer condiționat, dușuri ori rezervoare.

Ea poate provoca boala legionarilor, o formă severă de pneumonie, care se transmite prin inhalarea unor picături fine de apă contaminate, nu de la o persoană la alta.

Simptomele includ febră mare, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare și stare generală de rău, iar tratamentul se face cu antibiotice.





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