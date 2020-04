Bebe Cotimanis a vorbit despre fosta iubită și i-a făcut o declarație de dragoste noii sale partenere. „Eu cred că mama mi-a trimis-o”

De Livia Lixandru,

„Eu mă îndrăgostesc tot timpul de lucruri, de oameni, așa că nu, nu m-a luat prin surprindere. Întotdeauna am trăit așa cum am simțit la acel moment. Ceea ce simt aia trăiesc. Am întâlnit-o pe Iulia și cred că ea este omul potrivit pentru mine. E o întâlnire deosebită.

Eu am avut căsătorie oficială doar cu Mariana, mama Adelei, și ce am întâlnit după au fost relații de lungă durată, pentru că așa sunt eu. Nu mi-a plăcut niciodată să trădez, am preferat să mă retrag.

Bebe Cotimanis, alături de Iulia (dreapta)

În fosta relație am stat 14 ani, s-a născut minunea de Matei, dar n-am fost căsătorit. Sunt Vărsător, țin la independența mea și vreau să trăiesc și fără acest act”, a povestit Bebe Cotimanis pentru revista VIVA!

Atunci când a fost întrebat dacă crede că el și Iulia sunt suflete pereche, actorul nu a stat prea mult pe gnduri și a răspuns cu sinceritatea care îl caracterizează.

„Da, cred și cred că asta suntem. Ne-am uitat în palmă și liniile noastre sunt aceleași. (zâmbește) Sufletele-pereche cred că ne sunt trimise de undeva de sus, de cei care au plecat și ne-au iubit, iar acum au puterea să ne trimită pe cineva. Eu cred că mama mi-a trimis-o, ea crede că tatăl. (zâmbește)”, a mai adăugat actorul.