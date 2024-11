În această dimineață, pe ACASĂ, Marius Manole l-a avut drept invitat pe actorul Silviu Mircescu. Într-o ediție de zile mari, el a povestit de ce nașul lui este Alex Velea, cum arăta la început de carieră, care este cel mai ciudat compliment pe care l-a primit și de ce ar prefera să urce pe scenă complet dezbrăcat decât să joace rolul unui bețiv.

Pe motiv că „actor cu burtă se mai găsește”, Silviu Mircescu ține foarte mult la condiția lui fizică. „Am suferit foarte mult în pandemie, pentru că am stat acasă și m-am îngrășat destul de mult. Nu avusesem niciodată în viața mea 98 de kile. Eu am 1,85 m. După ce s-a terminat pandemia, m-am pus pe slăbit, după care am luat castingul la colegul nostru, Cătălin Saizescu, unde trebuia să joci și tu, în filmul «Visul». Și Cătălin a observat că mă schimbam de la zi la zi, că atunci când te pui pe slăbit, începi să te tragi la față, și mi-a zis: «Băi, ce se întâmplă?». I-am zis că sunt pe slăbit. «Nuuu! Vreau să fii gras! Rolul ăsta trebuie să fie plinuț.» Am început să mănânc ca un spart, m-am întors înapoi la 98 de kilograme. De doi ani și ceva mănânc numai pui cu orez. Sau să vezi cum e să mănânci ton și, când nu mai poți să mănânci ton, îl bei cu apă.

Recomandări Dosarul asasinatului de la Arad. Lipsurile care au dus la eliberarea suspecților și cine este marele absent din boxa arestaților

Lăsând la o parte mușchii, mersul la sală mă relaxează, îmi dă un restart. Pur și simplu, trec într-o altă dimensiune. Uit de probleme, de supărări, de absolut orice. Ascult muzică și încep să fac antrenamentul”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Silviu Mircescu nu a ales de la bun început actoria. „După ce am terminat liceul, eu am fost un an la jurnalism. Îți dai seama că nu am fost la facultate, nu m-am dus niciodată. Și în august am zis să fac ceva – am talentul ăsta, cânt, dansez, mai greu cu poeziile și cu vorbele, dar hai să mă duc că nu am nimic de pierdut. Mă duc și-mi încerc norocul. Nu am zis la nimeni. Dacă sunt făcut pentru asta, aia e, dacă nu – mă duc înapoi la jurnalism și deveneam coleg cu Andreea Esca. Am intrat penultimul. Și, după primul an, am terminat printre primii trei. Eram chel atunci, nu aveam nici barbă! Implantul de păr l-am făcut în timp, după ce am început să joc în telenovele. Mi-am pus și ochi albaștri. Mi-am pus și dinți. N-aveam dinți”, glumește actorul.

Recomandări Trei măsuri arbitrare ale regimului comunist au cauzat catastrofa de la Certej. Un munte de nămol și cianură a îngropat de vii 89 de oameni

„Când ne pupăm pe scenă sau facem scene de dragoste, asta nu înseamnă că noi simțim cu sufletul”

Silviu mărturisește că nu s-a îndrăgostit niciodată de partenera de scenă. „Când ne pupăm pe scenă sau facem scene de dragoste, asta nu înseamnă că noi simțim cu sufletul, simțim cu meseria. Cel mai greu este să te abții… Niciodată nu mă îndrăgostesc sau dezvolt relația mai mult decât trebuie cu partenerele mele de scenă”.

Recunoaște că cel mai ciudat compliment pe care l-a primit are legătură cu un defect fizic. „Mi s-a zis că orice femeie și-ar dori să aibă fundul meu. Că ce mișto și bombat e! Pe de altă parte, am lordoză. Cum se numește aia când ai fundul în spate? Știi ăla din Tom și Jerry, de mergea cu fundul în spate? Am lordoză, scifoză, scolioză, prostoză, că am și aia”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News