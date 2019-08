De Denisa Macovei,

Adela Cotimanis nu a conceput să devină actriță de teama că ar trăi toată viața în umbra tatălui ei și ar fi urmărită de gura lumii, care ar fi susținut, probabil, că primește roluri datorită părintelui său, așa că de mică a vrut să fie independetă. După ce a încercat mai multe businessuri, Adela și-a descoperit în sfârșit adevărata vocație. Tânăra de 31 de ani s-a apucat să investească în turismul din România, mai precis să construiască locuri de cazare în Vama Veche. Extrem de inventivă și bună organizatoare, fiica îndrăgitului actor s-a apucat să renoveze niște containere vechi, pe care le-a transformat într-un apartament deosebit.

Alături de o gașcă de prieteni, dar mai ales susținută fizic de părintele ei, Adela a demarat proiectul din primăvară, dar lucrările au înaintat greu, așa că a reușit să-și vadă visul cu ochii abia zilele trecute.Deși cea mai mare parte din munca fizică a făcut-o chiar ea, de la vopsit, văruit, amenajat spațiul, un real ajutor l-a primit Adela din partea tatălui ei. Ori de câte ori avea puțin timp liber, actorul de 66 de ani dădea fuga în Vama Veche și se apuca de tâmplărie ori coordona echipa de muncitori.

Adela Cotimanis nici nu a vrut să audă să se facă actriță

Își caută clienți pe Facebook

Cum din vară a mai rămas o singură lună în care poate profita de pe urma afacerii nou demarate, tânăra speră ca vremea să țină cu ea și să aibă clienți și în septembrie.

„Ea e! Cazarea mea din Vama Veche! Nu are nume, dar e pregătită să primească 6-8 musafiri prietenoși, pentru că este de închiriat cu totul. 3 camere, o sufragerie superbă, cu o canapea extensibilă, o baie și o curte imensă, care încă nu are grătar, dar am auzit că aduceți voi! Vrea cineva să vină cu gașca o săptămână în august?”, își caută Adela clienți pe Facebook.

