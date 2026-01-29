Bella Santiago (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Cântăreața, cunoscută publicului larg după succesul din X Factor, dar și prin aparițiile sale la emisiuni precum „Power Couple”, se pregătește să facă un nou pas important în cariera sa muzicală. Bella și-a împărtășit fanilor atât dorința de a participa, cât și o mică mostră din piesa cu care intenționează să concureze, stârnind entuziasm și susținere din partea comunității sale.

„Lucrez la această melodie de zile întregi. Se bazează pe ceea ce s-a întâmplat ultima dată când am ajuns în marea finală cu Army of Love… când unul dintre jurați mi-a dat 0 puncte. Mi-am spus că nu voi mai reveni niciodată… Dar mi-ați cerut să încerc din nou, așa că iată-mă, continuând povestea”, a spus Bella Santiago pe rețelele de socializare.

Sezonul Eurovision reprezintă o oportunitate majoră pentru Bella Santiago de a-și consolida statutul de artist apreciat și de a-și arăta talentul la o scenă internațională. Fanii ei așteaptă cu nerăbdare mai multe detalii despre piesa și prestația care ar putea să ducă România pe podium.

Pentru Bella Santiago, Eurovision 2026 este mai mult decât o competiție – este o nouă șansă de a-și demonstra talentul și de a aduce bucurie publicului care o susține necondiționat.

Bella Santiago a renunțat la succesul din Taiwan pentru a se muta în România

Bella Santiago a cucerit inimile telespectatorilor în cadrul emisiunii Power Couple România, unde a demonstrat forță, determinare și autenticitate. Deși nu a reușit să câștige marele premiu, artista consideră că participarea a fost o experiență de neuitat.

Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Bella Santiago a vorbit despre planurile sale, mărturisind că pregătește noi surprize muzicale pentru fanii săi. De asemenea, artista a spus cum și-a cunoscut soțul, dar și ce a determinat-o să renunțe la succesul din Taiwan.

„Când am spus acest lucru, nu mă refeream că oamenii din România nu mă apreciază. Consider că o carieră muzicală în Taiwan este diferită față de una în România. Aici cred că trebuie să ai mult mai multe avantaje decât în alte țări și este mai complicat să dezvolți o carieră mult dorită. Spre exemplu, în Taiwan, nu trebuie să ai piese proprii la radio pentru a fi invitat la festivaluri mari. Însă consider că oamenii mă apreciază și le sunt recunoscătoare deoarece datorită lor am câștigat «X-Factor» și «Te cunosc de undeva!»”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
Unica.ro
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Știri România 13:15
Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Știri România 12:04
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Oana Ioniță și fostul soț s-au împăcat. Cei doi au pus punct conflictului ce durează de ceva timp. „Discutăm mai mult”
Stiri Mondene 14:11
Oana Ioniță și fostul soț s-au împăcat. Cei doi au pus punct conflictului ce durează de ceva timp. „Discutăm mai mult”
Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Stiri Mondene 14:00
Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
ObservatorNews.ro
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
KanalD.ro
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani