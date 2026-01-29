VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cântăreața, cunoscută publicului larg după succesul din X Factor, dar și prin aparițiile sale la emisiuni precum „Power Couple”, se pregătește să facă un nou pas important în cariera sa muzicală. Bella și-a împărtășit fanilor atât dorința de a participa, cât și o mică mostră din piesa cu care intenționează să concureze, stârnind entuziasm și susținere din partea comunității sale.

„Lucrez la această melodie de zile întregi. Se bazează pe ceea ce s-a întâmplat ultima dată când am ajuns în marea finală cu Army of Love… când unul dintre jurați mi-a dat 0 puncte. Mi-am spus că nu voi mai reveni niciodată… Dar mi-ați cerut să încerc din nou, așa că iată-mă, continuând povestea”, a spus Bella Santiago pe rețelele de socializare.

Sezonul Eurovision reprezintă o oportunitate majoră pentru Bella Santiago de a-și consolida statutul de artist apreciat și de a-și arăta talentul la o scenă internațională. Fanii ei așteaptă cu nerăbdare mai multe detalii despre piesa și prestația care ar putea să ducă România pe podium.

Pentru Bella Santiago, Eurovision 2026 este mai mult decât o competiție – este o nouă șansă de a-și demonstra talentul și de a aduce bucurie publicului care o susține necondiționat.

Bella Santiago a renunțat la succesul din Taiwan pentru a se muta în România

Bella Santiago a cucerit inimile telespectatorilor în cadrul emisiunii Power Couple România, unde a demonstrat forță, determinare și autenticitate. Deși nu a reușit să câștige marele premiu, artista consideră că participarea a fost o experiență de neuitat.

Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Bella Santiago a vorbit despre planurile sale, mărturisind că pregătește noi surprize muzicale pentru fanii săi. De asemenea, artista a spus cum și-a cunoscut soțul, dar și ce a determinat-o să renunțe la succesul din Taiwan.

„Când am spus acest lucru, nu mă refeream că oamenii din România nu mă apreciază. Consider că o carieră muzicală în Taiwan este diferită față de una în România. Aici cred că trebuie să ai mult mai multe avantaje decât în alte țări și este mai complicat să dezvolți o carieră mult dorită. Spre exemplu, în Taiwan, nu trebuie să ai piese proprii la radio pentru a fi invitat la festivaluri mari. Însă consider că oamenii mă apreciază și le sunt recunoscătoare deoarece datorită lor am câștigat «X-Factor» și «Te cunosc de undeva!»”.