Bella Santiago suportă cu greu despărțirea de soțul ei, aflat la „Survivor România”. „Am activat gelozia din mine”

„Mă uit la fiecare emisiune, comentez și eu, chiar dacă nu mă aude. Abia aștept să nu mai aibă burtă (n.r. – râde). I-am spus când a plecat de acasă să fie mai calm, să nu se certe, să fie puternic și să se focuseze pe ce are de făcut. Observ, uitându-mă la emisiune, că nu m-a ascultat, când vine acasă o să îl bag în ședință”, spune cântăreața, potrivit Spynews.

„Este prima dată când stăm separat. Într-adevăr, eu m-am obișnuit să am pe cineva care are grijă de mine. Răspunde la telefon, vorbește cu toată lumea. Acum trebuie să răspund eu la telefon, să vorbesc, să mă organizez, eu nu eram obișnuită, dar acum trebuie să fac și asta. Să am grijă de socrii mei, să merg peste tot. Mă trezesc în fiecare dimineață la șase, de obicei când era Nicu acasă, el este matinal, se trezea el”, a mai declarat artista.

„Spuneau și niște fete la «Survivor», într-un interviu, despre faptul că el este matinal. Când ele se trezesc, Nicu deja a făcut focul, mâncarea, așa face și acasă. De obicei nu sunt geloasă, dar să știți că de când a plecat nu este lângă mine, parcă a activat gelozia din mine. E normal, na. E bărbatul meu și fetele de acolo sunt așa… mereu cu el. El știe, am încredere în el, și dacă face ceva prost, suportă consecințele, el știe că plec, nu stau”, a mai spus cântăreața.