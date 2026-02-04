Fiica lui Florin Salam a oferit dezvăluiri inedite despre nunta ce va avea loc anul viitor.

Betty Salam și Roberto Tudor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste deja de ceva timp. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată, iar acest lucru se poate observa în fiecare declarație pe care și-o fac reciproc.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, difuzat la Spynews TV Live, Betty Salam a mărturisit că ea și Roberto Tudor vor să se căsătorească anul viitor.

„Este destul de modest Roberto, de-asta îl și iubesc. M-am îndrăgostit de el, pentru că este așa cum suntem eu și familia mea. Anul ăsta se va însura fratele lui și se zice că nu este bine să aibă doi frați nunta, în același an. Noi vom face, cu ajutorul lui Dumnezeu, anul celălalt”, a declarat Betty Salam, la emisiunea Spynews TV Live, prezentată de Mara Bănică și Marius Niță.

În luna iulie a anului trecut, Betty a făcut primele declarații despre divorțul de Cătălin Vișănescu. „Noi, de câteva luni de zile, poate chiar un an, suntem într-o situație mai delicată. Am decis de comun acord să o luăm pe drumuri diferite, fără ceartă, pe cale amiabilă. Suntem părinți pentru Matthias. Nu a intervenit nicio femeie, niciun bărbat în relația mea cu Cătălin. Pur și simplu sunt niște lucruri mult mai importante decât un bărbat și o femeie, niște lucruri mult mai intime, pe care nu o să le spunem niciodată, pentru că nu este frumos.

Este tatăl copilului meu, îi doresc tot ce e mai frumos, fericire. Mi-a zis că același lucru mi-l dorește și el mie. Nu ne dorim răul, doar că nu se mai poate.

Vrem să evoluăm, doar că nu împreună, ci separat. Să înflorim, nu să stăm unul cu celălalt și să ajungem din ce în ce mai rău, pentru că nu este sănătos. Am 24 de ani, toată viața înainte, la fel și el. Atâta timp cât îmi cresc copilul și nu-i lipsește nimic, copilul este cu mine și rămâne cu mine. El este bărbat și poate să facă ce dorește și cum dorește”, a spus Betty Salam, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

