Recent, Bianca Brad a acordat un interviu, în care a dezvăluit cum a ajutat-o frumusețea în viată, dar și despre cât a pătimit de pe urma prejudecătilor.

„La femei, frumusețea are și avantaje, și dezavantaje. Deschide, dar și închide uși. Îți ușurează, dar îți și îngreunează viața. Pentru că te lovești de ele. Le-am trăit pe toate din plin, și nu o spun ca să mă victimizez.

Mai ales în perioada facultății, când lucram ca manechin, prezentam modă, apăream în reviste, calendare, emisiuni TV, jucam în filme și prezentam spectacole – toate acestea nu erau văzute cu ochi buni de unii profesori, în special de cea la a cărei clasă am fost în anul I.

M-a tratat atât de rău, încât, pe fond de stres, am ajuns la 45 de kg și aveam de gând să repet anul 2, ca să ajung la altă clasă, cu alt profesor și să scap de ea. Din fericire, a venit Revoluția și, în urma mai multor plângeri, a fost înlocuită.

Am avut multe experiențe neplăcute legat de aspectul fizic, dar, din fericire, cele frumoase au fost mai multe. Oricum, multă vreme nu am fost conștientă de aspectul meu fizic și nici nu am profitat de el”, a declarat Bianca Brad pentru revista VIVA!

Fiul Biancăi Brad va studia în străinătate

Anul acesta Luca, fiul Biancăi Brad, a fost acceptat la o universitate din Bologna, Italia, și este în culmea fericirii. Artista a mărturisit că este mândră de fiul ei și se bucură că va putea pleca să studieze în Italia. Recent, vedeta a participat la ceremonia de absolvire de liceu a băiatului ei.

„El a fost foarte fericit pentru că exact în ziua în care a fost ceremonia când au aruncat și pălăriile acelea în sus, chiar în ziua aceea a primit răspunsul oficial de la facultate că a intrat. Și a fost foarte fericit pentru că a avut o perioadă foarte încărcată, cu foarte multe examene, cu pregătiri pentru bacalaureat.

A muncit enorm de mult. Și încă nu era relaxat pentru că nu venise răspunsul de la facultate. Și s-a simțit eliberat. Nu l-am mai văzut așa de relaxat de când era mic. De câțiva ani, el știa ce va face, genomica, iar la noi în țară nu există. Din fericire, va pleca în Italia, la o oră și jumătate de București și știu că acolo îi va fi bine”, a declarat Bianca.

