Bianca Brad se reprofilează. E instructor de pilates cu acte în regulă | FOTO

„E 1 aprilie, dar nu e păcăleală!!! ? – de ieri, 31 Martie 2019, sunt deținătoarea certificatului de Instructor de Pilates, obținut în urma cursului organizat de Move-On Pilates Academy, recunoscut atât la nivel la național de Ministerul Muncii și Educației, cât și la nivel internațional, de Asociația Europeană de Fitness.

A fost, de departe, cel mai dificil curs pe care l-am făcut, nu din cauza volumului mare de informații și a efortului fizic depus (8 ore de pilates pe zi x 4 zile la rând ? + 2 examene + curs avansat), ci pentru că s-a suprapus cu o perioadă extrem, extrem de grea, pe plan personal…?

Sincer, cu o zi înainte de examen, m-a bătut gândul să-l amân, însă vocea interioară (a se citi „mesajul de la Dumnezeu” ??), mi-a dat putere să mă adun și să merg până la capăt, cu curaj și cu încredere…în El și în mine… Și bine am făcut!?

Apropo de semne, ieri, la examenul cu Ministerul, am simțit cum îmi bubuie inima de recunoștință, când am remarcat bluza cu rândunici pe care o purta reprezentanta de la Minister, al cărei prenume este…Georgeta… ca al mamei mele… ?

Apoi, am tras biletul cu nr 7 – cifra mea norocoasă… și am știut că sunt susținută… ?

Nu am spus că urmez cursul, vrând întâi să mă asigur că îl finalizez cu bine… mai ales după ce am început să fiu bombardată cu încercări grele ❣…

Iertare pentru orice supărare sau dezămagire am produs-o din această cauză…?

Motivația mea de a urma acest curs a fost aceea de a găsi o cale de a mă menține în formă, și de a încuraja în acest sens, și alte doamne de vârstă apropiată mie… dar nu doar pe ele… ??

Am ales Pilates, deoarece m-am îndrăgostit de această metodă, pentru că te învață să fii conștient de cum acționează și cum să-ți folosesti corect mușchii, dar mai ales, pentru ca încurajează o postură/atitudine elegantă. ?

Datorită multelor efecte pozitive ale metodei Pilates☺, o recomand cu toată căldura, tuturor, indiferent de vârstă sau sex! ??

… Felicitări și mult succes în continuare, dragi colegi de curs!??

Nu pot să inchei, fără a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru faptul că, deși m-a încercat mult, m-a ajutat trimițându-mi oameni speciali și mesaje încurajatoare, și mi-a dat înțelepciunea și puterea a accepta cu smerenie și de a depăși, toate obstacolele, încheind cursul, cu bine.??☀️?. Doamne ajută, tuturor!??”, a anunțat vedeta.

Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. În anul 1990 a fost Miss România. A jucat în filme precum „Al patrulea gard lângă debarcader” (1985), „Zâmbet de Soare” (1987), „Duminică în familie” (1987), „Domnișoara Aurica” (1998) și multe altele.Vedeta a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Bianca Brad este mama unui băiat, Luca, pe care îl iubește enorm. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă.

