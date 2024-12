Bianca Drăgușanu a trăit o poveste de dragoste alături de Victor Slav, iar rodul iubirii dintre ei e fiica Sofia Natalia. După divorț s-a stabilit ca domiciliul micuței să fie alături de mama ei, iar tatăl să aibă program de vizitare. Cei doi au ajuns la o înțelegere privind și sărbătorile, iar anul acesta fetița a mers la tatăl ei.

Bianca Drăgușanu a petrecut Crăciunul fără fetița ei, Sofia, iar conform imaginilor postate pe rețelele de socializare de fosta prezentatoare de televiziune, ea s-a bucurat, în schimb, de compania prietenilor ei. În acest timp, Sofia s-a bucurat de cadourile primite de la Moș Crăciun în casa tatălui ei.

Îmbrăcată într-un trening roz, cu părul lung desfăcut, Sofia a găsit sub bradul de Crăciun o pungă mare cu cadouri, printre care un lego, o căsuță de păpuși, dar și alte jucării pe placul ei. Momentul în care a desfăcut darurile a fost postat pe rețelele de socializare de Victor Slav.

Totodată, el a arătat și o imagine de familie, la masa de Crăciun. Fiica Sofia apare în poză, dar și Selina, femeia alături de care are o relație acum.

Bianca Drăgușanu, despre Victor Slav: „E mai mult influencer decât tată”

În vara acestui an, Bianca Drăgușanu a fost invitată în cadrul podcastului realizat de Bursucu și a făcut câteva dezvăluiri despre tatăl fiicei sale. Aceasta a mărturisit că tatăl fiicei sale, Victor Slav, nu a fost marea ei dragoste și a punctat că și nunta pe care au avut-o nu a fost tocmai pe placul ei.

„Povestea de dragoste a vieții mele nu am trăit-o încă. Cred că nu am trăit nunta visurilor mele. Și am făcut un ditamai copilul care seamănă doar cu tac-su și de asta chiar îmi e ciudă. E mai mult influencer decât tată. Cred că o să am și familia pe care eu mi-o doresc”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Chiar dacă Victor a încercat să salveze relația, lucrurile nu au mai funcționat între cei doi, motiv pentru care au ajuns la concluzia că le este mai bine separat. „Ne-am cunoscut pe platourile de filmare, a fost o chimie între noi doi. Am fost magneți, ne-am lipit vreo 6 ani din viață. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm.

Am divorțat pentru că am ajuns, la acel moment, amândoi la concluzia că s-a terminat povestea. Anumite povești de dragoste sunt făcute ca să se termine, să se consume. El a mai luptat, a mai tras de mine, pentru familie. Eu, când am rămas însărcinată, chiar dacă nu eram în relațiile cele mai bune cu tatăl copilului, i-am zis: eu acest copil îl păstrez, va fi fetiță și va fi prietena mea cea mai bună”, declara Bianca Drăgușanu, în urmă cu ceva timp.

