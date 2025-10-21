Cuprins:
Venirea pe lume a nepoțelului lui Gabi Bădălău a fost un moment așteptat cu nerăbdare de toți cei dragi. Sabina, sora afaceristului, a devenit mămică pentru prima dată, aducând pe lume un băiețel, și a fost înconjurată de dragostea celor apropiați.
Bianca Drăgușanu, acceptată de familia lui Gabi Bădălău
Printre cei care i-au fost alături s-a numărat și Bianca Drăgușanu, care a mers să o viziteze la spital. Pentru că și ea este mamă de aproape un deceniu, Bianca a empatizat cu emoțiile Sabinei și a dorit să o susțină în această perioadă plină de trăiri și bucurii.
Vedeta s-a arătat extrem de impresionată de micuț și nu a ezitat să spună cât de mult l-a îndrăgit încă de la prima întâlnire. „L-am vizitat la spital, era foarte fericită Sabina, copilul e perfect, e minunat, arată ca un îngeraș. E foarte cuminte, a fost un copil foarte dorit și iată că a venit. E un copil binecuvântat, s-a născut și într-o zi sfântă. Totul e bine. Toată familia e fericită pentru venirea micuțului”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Știrile Antena Stars.
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, trăiește acum cea mai frumoasă perioadă din viața ei. După ce a fost externată, tânăra mămică și-a adus băiețelul acasă, unde a avut parte de o surpriză emoționantă, locuința fusese decorată cu baloane, flori și mesaje de bun-venit. Cu inima plină de recunoștință, Sabina a împărtășit și numele ales pentru fiul său. „Ilias Alexandru 🤍✨ Mulțumim familiei și prietenilor pentru toată iubirea”, a scris Sabina, pe rețelele de socializare.
Gabi Bădălău își dorește o viață privată
De mai mulți ani, Gabi Bădălău are o relație cu Bianca Drăgușanu. Cuplul a trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, iar de ceva vreme e foarte discret. Afaceristul a lămurit motivul pentru care aparițiile sale publice alături de Bianca Drăgușanu au devenit tot mai rare și a explicat că nu își dorește sub nicio formă expunere.
„Nu-mi doresc sub nicio formă să fiu vedetă. Și nici influencer. Nu-mi doresc să apar în presă. Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit să-mi termin treburile. Dacă ar fi vreo problemă, o discut în instanță. Vreau să trăiesc pentru copiii mei, pentru familia mea și să fac lucruri bune pentru ei”, a declarat el.
Totodată, Bădălău a dezvăluit că a avut o discuție clară cu Bianca Drăgușanu despre expunerea în mediul online, iar blondina s-a conformat fără să comenteze. „Mie îmi face rău orice expunere. Am vorbit cu Bianca să nu mai posteze poze din vacanțe sau altele cu noi”, a mai spus afaceristul.
