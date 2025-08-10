Tensiunile dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu continuă să fie în centrul atenției. Cele două au fost implicate, în ultima perioadă, în mai multe procese, cel mai recent fiind legat de imagini postate pe rețelele de socializare de Bianca Drăgușanu, în care s-ar fi văzut și copiii artistei.

Bianca Drăgușanu, declarații dure la adresa Claudiei Pătrășcanu

Bianca Drăgușanu a câștigat, în primă instanță, ultimul proces intentat de Claudia Pătrășcanu. Vedeta și-a exprimat nemulțumirea față de acțiunile artistei, declarând că aceste demersuri sunt „specifice doar unei persoane fără ocupație”.

„Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului, numai un om care nu are ce să facă, care nu are nicio ocupație, nicio meserie, poate să facă așa ceva. Este penibil, aberant, amuzant, este de râsul curcilor! Ea se laudă că a câștigat toate procesele cu mine, nu este adevărat, se poate vedea. (…) Ea m-a dat de 1.000 de ori în judecată și a pierdut de 1.100.

Eu nu doresc nimic nimănui, decât să fie un om bun, un om fericit și, dacă tot se laudă cu Dumnezeu, că ea cu Dumnezeu toate le face, să își vadă de calea bisericilor și a mănăstirilor și să fie un om mai bun, mai pașnic, că nu i-a vrut nimeni răul niciodată”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Summer Star.

Conflictul dintre cele două vedete pare departe de a se fi încheiat, în ciuda faptului că Bianca a obținut deocamdată câștig de cauză.

