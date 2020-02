De Denisa Macovei,

Bianca Drăgușanu s-a bucurat foarte mult când a aflat că va avea fetiță, fiind convinsă că cea mică va împărtăși pasiunea ei pentru haine și machiaje. Cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, Sofia este genul de copil cu un caracter puternic, care are cu totul alte preocupări decât să îmbrace rochii de prințesă și să pozeze pentru mama ei.

„Nu prea mai fac rochii de fetițe din cauza Sofiei. Nu vrei să știi ce mi-a făcut ultima dată, la ziua ei. I-am pregătit trei rochițe în culorile albastru, portocaliu și roșu, că așa a vrut. M-a înnebunit! Când am ajuns la locul de joacă nu a vrut să se îmbrace în nicio rochiță, așa că am îmbrăcat niște pijamale, efectiv. Trebuia să mai filmăm și pentru o emisiune, m-am supărat pe ea. I-am zis că până când nu împlinește patru ani și vom putea să ne înțelegem cum trebuie, nu-i mai fac nicio rochiță. Bine, exagerez, i-am mai făcut, dar defilează cu ele doar în atelier”, ne-a povestit Bianca. Totuși, Drăgușanu trăiește cu speranța că odată cu trecerea timpului, fiica ei se va transforma într-o adevărată domnișoară și vor putea avea împreună o colecție de haine.

„Să știi că nu am renunțat la ideea de a face colecție și prezentare „mamă-fiică”, mi se pare foarte tare. Cu siguranță vom avea parte de evenimentul acesta peste un an sau doi, când ea chiar va înțelege ce face mami cu adevărat și când va putea să mă susțină. Deocamdată e o fetiță răsfățată care face numai ce vrea ea și eu trebuie să mă supun”.

Dacă cu tatăl ei, Victor Slav, face absolut tot ce vrea, cu mama nu-i prea merge. Cel puțin asta susține Drăgușanu, care încearcă să o convingă pe micuță că lucrurile nu se pot întâmpla numai după pofta inimii ei. „Eu sunt zodia Pești, ea este Balanță, trebuie să înțeleagă că nu poate să supună pe toată lumea. Eu sunt acel om pe care nu poate să-l supună și de aici apar conflicte. Cu mine seamănă, recunosc, îmi asum. În ultima vreme avem conflicte verbale, ne contrazicem, așa, un pic, chiar dacă are trei ani și ceva”, a mai spus Bianca. Cele mai multe dispute nu apar la alegerea hainelor, ci la pieptănatul părului.

„Fug după ea cu peria prin casă și îi explic de fiecare dată, în toate felurile posibile, că trebuie să fie pieptănată, că există atâtea prințese care au codițele împletite și pieptănate. Mai trecem și în extrema cealaltă în care îi explic că sunt niște păduchi mici care se pot instala în cap dacă nu își periază părul în fiecare zi. În general, o conving alergând cu peria sau pieptănând câinele înainte, după care vrea ea și ea. Sinceră să fiu, coafura care o definește pe fiica mea este coafura pe care o are mama, adică un moț în vârful capului. Zici că e un ștrumf”, ne-a mai povestit amuzată Bianca.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu

Victor Slav a vorbit despre relația cu fiica lui, în vârstă de 3 ani. „Îmi este frică de această perioadă”

Cum a reacționat fetița Biancăi Drăgușanu când s-a întâlnit cu Alex Bodi, în aeroport

Bianca Drăgușanu și-a schimbat silicoanele. Cum arată vedeta la șapte zile de la operație