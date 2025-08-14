Bianca Drăgușanu, din nou la PRO TV. La ce emisiune o vei putea vedea în curând

Fanii Biancăi Drăgușanu au motive de bucurie: după o perioadă de absență, vedeta va fi din nou prezentă pe micile ecrane. Miercuri seara, 13 august 2025, blondina a participat la filmările emisiunii „La Bine și la Roast”, difuzată pe PRO TV, alături de alte personalități, precum Cătălin Botezatu, Oana Roman, Romanița Iovan, Crina Abrudan și Dana Săvuică.

Pe rețelele sociale, Bianca a postat mai multe imagini din platou, demonstrând că a avut o apariție impecabilă. Vedeta a purtat o rochie lungă, strălucitoare, tip sirenă, care i-a pus în valoare silueta. Deși nu a oferit multe detalii, a lăsat să se înțeleagă că s-a distrat pe cinste în timpul filmărilor.

Cătălin Botezatu ar fi fost ținta glumelor

Emisiunea „La Bine și la Roast”, prezentată de Răzvan Exarhu, aduce pe scenă un concept original: fiecare ediție transformă o personalitate publică în ținta glumelor, satirei și ironiei colegilor și comedianților consacrați. În cadrul ediției la care a participat Bianca, se pare că ținta glumelor a fost Cătălin Botezatu, care a abordat totul cu zâmbetul pe buze.

Printre invitații speciali s-au numărat Oana Roman, Romanița Iovan, Crina Abrudan și Dana Săvuică, iar onorariile fiecăruia vor fi donate unor cauze importante alese de ei, adăugând o notă de generozitate show-ului plin de umor și momente memorabile.

Ce spune Răzvan Exarhu despre „La bine și la Roast”

„La bine și la Roast” oferă o experiență unică: în fiecare episod, o personalitate publică – actor, cântăreț, sportiv sau vedetă TV – devine ținta unor glume atent construite. Răzvan Exarhu prezintă cu farmec, menținând echilibrul perfect între ironie, respect și energie de scenă. „Cred că ironia nu e doar o armă. E un sport de contact. În plus, sper că vom putea convinge tot mai mulți oameni din spațiul public românesc să accepte provocarea și să urce pe scena La bine și la roast. Cu alte cuvinte, dacă ai fost vreodată sigur că lumea te iubește, hai să testăm asta… cu un microfon și o sală plină de râsete. Sau tăceri dureroase. Depinde cum suporți adevărul spus glumind. Ironia poate lega prietenii: nimic nu unește mai bine doi oameni decât o glumă acidă și un dușman comun, în fond. La bine și la roast e locul în care vii să te simți bine, dar mai ales să afli cine ești”, adaugă acesta.