În mai 2022 s-a aflat că Bianca Drăgușanu și-a cumpărat apartament de lux în Dubai cu ajutorul lui Mircea Brânzei, soțul Denisei Tănase. Acesta are o agenție de imobiliare acolo, iar el i-a furnizat toate informațiile de care ea a avut nevoie. A plătit înainte de a-și vedea apartamentul însă, a avut încredere în omul de afaceri, a mers pe mâna lui.

Ulterior, ea a mers să își vadă noua proprietate, care era încă în construcție. De curând, lucrările au fost încheiate, după cum a anunțat acum cu bucurie într-un interviu pentru Spynews. „Săptămâna viitoare ar trebui să merg să văd apartamentul pe care mi l-am luat în Dubai în urmă cu un an, este gata, la cheie și eu încă nu m-am dus să-l văd. Îmi doresc foarte mult să ajung în Dubai să-mi văd casa”, a spus Bianca Drăgușanu, care are de gând s-și închirieze apartamentul.

Bianca Drăgușanu: „E un apartament într-un hotel practic, care urmează să fie dat în închiriere în sistem Airbnb”

Deși la un moment dat avea planuri să se mute în Emiratele Arabe Unite, ea a renunțat la acest vis. „Bineînțeles că o să-l închiriez, ce rost are să-l țin degeaba, când el poate să producă niște bani și să-mi scot investiția cumva. El este un apartament într-un hotel practic, care urmează să fie dat în închiriere în sistem Airbnb. Sinceră să fiu la ora asta, nu știu să spun. O noapte de cazare probabil va fi câteva sute de euro”, a mai zis Bianca Drăgușanu, care a investit 450.000 de euro în locuința din Dubai.

„Tot apartamentul a costat 450.000 de euro, dar valoarea lui va crește. Atât am plătit eu în momentul în care era în faza de proiect. Acum este gata și bineînțeles că finalizat valoarea lui este mult mai mare, sigur cu 100.000 de euro în plus față de cât am plătit pe el”, a mai declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.

Cum arată apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai

Apartamentul este complet mobilat și utilat. Este o locuință cu două camere, living și dormitor, cu o bucătărie open-space și o baie cu cadă. Acum ceva vreme, ea a arătat imagini dintr-un apartament din Dubai, identic cu cel pe care ea l-a achiziționat.

Acum ceva vreme s-a zvonit că Gabi Bădălău, iubitul ei, ar fi cel care i-ar fi cumpărat apartamentul în Dubai. Vedeta a negat, a spus că toate bunurile pe care le are ea sunt cumpărate cu banii jos, din munca ei. „Nu există așa ceva! El (n.r. – Gabi Bădălău) a aflat din ziar și din presă, chiar ieri, când eu am făcut această afirmație. Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate, vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.