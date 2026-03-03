Bianca Drăgușanu continuă să fie una dintre cele mai comentate și urmărite vedete din showbizul românesc. La 43 de ani, blondina rămâne un personaj puternic, asumat și imposibil de ignorat. De această dată, cel care a vorbit despre ea este chiar Mihai Trăistariu, artistul cunoscut atât pentru vocea sa, cât și pentru declarațiile controversate despre femei.

Invitat în podcastul „Perfect Uman cu Alexandru Darian”, cântărețul a făcut mărturisiri neașteptate despre Bianca Drăgușanu, recunoscând că a fost fermecat de ea dincolo de imaginea publică intens mediatizată.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a fost aspru criticată pentru intervențiile estetice, dar în același timp apreciată pentru evoluția și transformarea sa spectaculoase. Sigură pe sine și mereu asumată în privința schimbărilor fizice, vedeta și-a construit un brand personal puternic, care i-a adus atât admiratori, cât și persoane care o critică.

„De exemplu, Bianca Drăgușanu. Este o tipă destul de contestată pe partea asta de operații, dar dacă mă întrebi pe mine, mie îmi place foarte mult cum arată. Acum o să îmi săriți în cap. Foarte mult. Eu am văzut-o în realitate. Când am văzut-o, înaltă și cu un cap de păpușă, chiar dacă ea e operată, ce și-a făcut ea pe acolo, botox, nu știu ce, mie mi se pare o fată foarte frumoasă.

Îi merge și mintea, e isteață. Și zic, măi, ce o avea lumea cu ea? Sunt invidioase, cred că femeile sunt invidioase. Deci oricât ați avea ceva împotriva ei, că e botoxată, la ea sunt reușite operațiile estetice și or mai fi fete ca ea. Mie îmi place ce a ieșit la ea, pentru că eu o știu de la Din dragoste sau unde a fost ea cu Mircea Radu acum 20 de ani și când o vezi așa umflățică, o fată normală, blonduță, spălăcită, așa, păi acum când o vezi, este o bombă sexy.”

Mihai Trăistariu a mărturisit că Bianca este „mult mai frumoasă în realitate decât în poze”

Mihai Trăistariu a declarat că, după ce a cunoscut-o personal, și-a schimbat complet perspectiva. Artistul a mărturisit că Bianca este „mult mai frumoasă în realitate decât în poze” și că impresia lăsată față în față este una puternică.

„Lăsăm că își editează poze, ce mai face ea, că toți ne punem filtre. Când o vezi în realitate, este o bombă, este o fată frumoasă, isteață și este de apreciat. Nu i-am zis niciodată și nu am spus niciodată, dar apropo de operații. Dacă operația reușește, jos pălăria. Ea este un exemplu bun. Deci cine o vede în realitate pe Bianca Drăgușanu rămâne mască. Deci, uite așa, bărbații rămân cu gura căscată. Părerea mea, eu am rămas, pentru că mi s-a părut. Ce reușită e femeia asta, oricât ar fi de contestată”, a mai spus cântărețul.

Mai mult decât atât, cântărețul a subliniat că o apreciază nu doar pentru feminitatea și eleganța pe care le emană, ci și pentru inteligența sa. În opinia lui, Bianca Drăgușanu este o femeie care știe exact ce își dorește și care își asumă fiecare alegere, indiferent de reacțiile din jur.

