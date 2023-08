La Milano, în Italia, a fost de multe ori, la fel și în Thailanda, unde s-a bucurat de experiențe inedite cu elefanți și tigri. Și în Dubai obișnuia să meargă frecvent, dar de cinci luni Bianca Drăgușanu nu a mai părăsit România.

Bianca Drăgușanu: „Îmi place să merg și să vizitez diverse obiective”

S-a afișat doar de câteva ori pe litoralul românesc, unde a atras atenția în costum de baie. Despre vacanțe a făcut dezvăluiri acum și a recunoscut că Egiptul nu l-ar vizita niciodată. „Îmi place să merg și să vizitez diverse obiective, dar depinde în ce țară mă duc. Spre exemplu, în Italia, la Milano, am văzut de 100 de ori totul.

Acum merg doar pentru shopping. În Thailanda, am văzut tot felul de obiective, îmi place și chestia asta. Dar nu îmi place să mă plictisesc. Dacă ar fi să mă gândesc la o țară unde nu am fost, dar nici nu aș vrea să merg, e Egiptul”, a spus ea, după care a și explicat motivele.

„Sora mea s-a întors de curând de acolo și a spus că e ceva rău de tot. Oamenii se uită urât la femei, femeile sunt considerate niște obiecte. Eu nu suport lucrurile astea. Nu m-aș duce undeva unde există mentalitatea aceasta și prostia oamenilor, în general. Sunt îndoctrinați. În alte țări se venerează vaca, iar aici femeia e considerată obiect”, a mai declarat ea.

„Chiar și în vacanță, dacă sunt pe o insulă și nu am ce să cumpăr, fac shopping online”

Chiar dacă nu a mai mers în vacanță de aproape cinci luni, Bianca Drăgușanu se răsfață și face multe cumpărături online. Știe că e judecată că apare cu haine de mii de euro, dar ea își asumă tot e face. „Eu îmi asum ce spun întotdeauna. La fel cum îmi asum și tot ceea ce fac. Mă mai judecă lumea, dar eu sunt sinceră și recunosc. Recunosc că sunt și obsedată de cumpărături.

Eu dacă merg undeva, trebuie să fac shopping. Chiar și în vacanță, dacă sunt pe o insulă și nu am ce să cumpăr, fac shopping online. Apoi când vin acasă, am foarte multe colete care mă așteaptă la ușă”, a zis ea.

Și a continuat: „Eu vara asta nu am fost plecată nicăieri. Ultima mea vacanță a fost prin martie, cam așa. Asta este situația, mie nu îmi place să merg singură. Voi pleca, mai încolo. Nu am fost eu plecata din țară, dar am rupt shopping-ul online”.

Cât de ocupată e Bianca Drăgușanu

În iunie, într-un interviu pentru Ciao, Bianca Drăgușanu spunea că e preocupată mai ales de afacerile sale. Ea își mută atelierul de croitorie. „Nu îmi fac planuri pentru vară, pentru că am niște proiecte în dezvoltare, îmi mut atelierul și consider că e o prioritate. Iar dacă vreau să plec în vacanță, plec oricând, plec în weekend, nu am planuri pentru vară că nu mai sunt pe vechi să îți faci biletele de avion cu 6 luni și oricum le pierdeam dacă le făceam cu 6 luni înainte.

Că le făceam cu 37 de euro și când era să plec uitam că le-am luat. Eu sunt genul: e vară, e iulie, hai la mare. Unde? Acolo, hai. Sun să văd dacă nu e nevoie de mine pe undeva și plec. Eu nu sunt omul care să își facă planuri. Sunt un om punctual și foarte organizat, dacă zic ceva, aia fac, dar ca să îmi fac planuri nu mi-a ieșit niciodată. Fără planuri, nici de Crăciun, nici de vară, de nimic”, a mai zis ea.

