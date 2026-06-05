Imagini cu Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Cu ce se ocupă partenera premierului desemnat

„Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de Prim-ministru. E un moment important”, a spus Nicușor Dan. Din octombrie 2025, Eugen Tomac este consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

După anunțul din 4 iunie 2026, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Eugen Tomac a preferat mereu discreția

Așa cum era de așteptat, după ce Nicușor Dan l-a propus ca premier pe Eugen Tomac, lumea a început să vorbească despre acesta și să se întrebe cine sunt persoanele din jurului, mai ales pentru că acesta a preferat mereu discreția.

Eugen Tomac este căsătorit de mai mulți ani cu Diana Postică, alături de care are și doi copii. Prezență discretă, soția premierului desemnat este cetățean român, însă ea s-a născut în Republica Moldova, la Bender.

De profesie avocat, Diana Postică a lucrat în trecut la cabinetul lui Adrian Videanu, pe vremea când acesta era primar al Bucureștiului, dar și la biroul Robertei Anastase, când aceasta era președinte la Camera Deputaților.

Soția lui Eugen Tomac a fost și acționar la firma Confluențe Est, care edita revista Confluențe, dar a activat și la Liga Tinerilor Români de Pretutindeni și la Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.

În anul 2021, Diana Postică a ajuns în Consiliul de Administrație al Engie, iar în anul 2022 a renunțat la funcție și a devenit viceconsul la Secția consulară a Ambasadei României din Regatul Belgiei. În prezent ea este viceconsul la Ambasada României de la Bruxelles.

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Potrivit jurnaliștilor de la Viva, în ultima declarație de avere pe care Eugen Tomac și Diana Postică au completat-o în anul 2024, ei dețin mai multe locuințe și terenuri în România și Belgia.

Mai exact, cei doi au un teren de 1.300 de metri pătrați în județul Constanța și un altul în Neamț, de 3.886 de metri pătrați, ambele cumpărate în perioada 2022-2023, dar și un apartament de 54 de metri pătrați în București.

În Belgia, ei dețin un apartament de 95,73 de metri pătrați, chiar în capitala Bruxelles, și o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi.

Pe lângă aceste locuințe, Eugen Tomac și Diana Postică au și trei autoturisme.

Câți bani a câștigat Diana Postică

Tot în declarația de avere, Eugen Tomac a dezvăluit că a avut un salariu de 93.863 de euro pe an la Parlamentul European, iar Diana Postică a încasat 29.526 de euro și 22.538 de lei în calitate de angajat al Ministerului Afacerilor Externe.

Eugen Tomac mai are și un sold la Beobank, de 65.494 de euro, dar și criptomonede în valoare de 28.620 de dolari.

În plus, el are și împrumuturi luate de la două bănci și două persoane fizice, în valoare totală de aproape 300.000 de euro și 250.000 de lei.

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