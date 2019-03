Bianca Drăgușanu s-a fotografiat cu fiica sa. Dar ce i-a fost dat să audă nu a fost de bine

„Fericirea mea! Sofia-Natalia”, este mesaajul cu care Bianca Drăgușanu a însoțit fotografia în care apare alături de fiica ei.

Însă cei care îi urmăresc activitatea pe internet i-au transmis numeroase mesaje deloc măgulitoare.

„Fetița nu pare prea fericită. Ar trebui ca mama să petreacă mai mult timp împreună, copilăria trece foarte repede”, „Fetița parcă ar spune: „hai, mai fă o poză și aratră lumii ce mult ții la mine, dar de fapt nici nu te ocupi de mine, că ai alte priorități”. Poate mi se pare, dar privirea fetiței spune multe și că e tristă”, „Ea, ,mama, e pocupată să alerge după bărbați. Revino-ți. Mai e puțin până o să citească fetița isprăvile tale pe Google”, „Ești penibilă și plină de tine. Urmărești numai să ți se facă publicitate și să fii în centrul atenției cu sânii și fundul pe afară. Altceva despre tine eu nu știu. Păcat de copilul ăsta frumois, că nu are ce învăța de la tine”, „este tristă fata, degeaba are tot ce își dorește, darcă nu o are pe mamă lângă ea tot timpul”, „Ești mamă de lună, dar postezi în mama model pe FB și uiți că datoria unei mame este de a se ocupa și de a sta cu fetița sa, nu doar de a face poze…”, „Din ce văd, te gândești doar la tine, nu și la cea mică. Tu ai crescut fără ambii părinți?”, „Se utiă fata mirată și nu te mai recunoaște”, „Nu e fericită deloc Natalia. oare de ce?”, i-au transmis internauții Biancăi Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită, pentru o scurtă perioadă de timp, cu Victor Slav. După ce și-au reînnodat relația, din povestea lor de dragoste a rezultat o fetiță, Sofia Natalia. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut. Deși au decis să meargă pe drumuri separate, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au grijă ca fiicei lor, Sofia Natalia, să nu-i lipsească nimic.

