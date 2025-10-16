După numeroase intervenții estetice, fosta prezentatoare de televiziune a hotărât să-și topească acidul hialuronic din buze. Nu este prima dată când apelează la o astfel de procedură, chiar ea a mărturisit că deja a trecut prin această experiență de mai multe ori și că procesul continuă până va fi complet mulțumită de rezultat.

Bianca Drăgușanu încă nu e mulțumită de rezultat

Bianca Drăgușanu a recunoscut că, deși își dorește buze mai mici, ajunge adesea să se joace cu filtrele pe rețelele de socializare pentru a le vedea din nou voluminoase. „Eu îmi topesc buzele, pentru că nu-mi place forma lor. O să mă opresc la un moment dat și cu chestia asta. Acum sunt aproape de forma care îmi place”, a spus Bianca Drăgușanu.

Totodată, vedeta a povestit că, deși a renunțat la alte lucruri care țin de imaginea sa, cum ar fi vopsitul părului sau genele false, pasiunea pentru operațiile estetice rămâne neschimbată. Bianca spune că acestea fac parte din personalitatea ei și nu are de gând să renunțe prea curând la ele.

„Nu mă mai vopsesc de 5 ani, acum nu mă mai coafez, gene false nu am. Da, operații îmi fac, că asta e pasiunea mea, e talentul meu”, a adăugat ea.

Ce operație estetică va suferi Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a explicat că este obișnuită să fie în centrul atenției și că în jurul ei s-au făcut mereu speculații. Cu toate acestea, ea consideră că transformările estetice la care a apelat sunt un succes și o fac să se simtă mai încrezătoare.

„Despre mine se scriu, se spun, se bârfesc multe. Se întâmplă multe lucruri, fără număr. Foarte bine. Să știți că operațiile astea estetice pe care le-am făcut, eu le consider reușite. Eu sunt foarte confortabilă cu mine în pielea mea. Eu mă simt frumoasă. Consider că am făcut investiții și investițiile pe care mi le doream, și n-am de datorat nimănui nicio explicație”.

Bianca a insistat asupra ideii că fiecare are dreptul să facă ceea ce dorește cu propriul corp și să fie atras de ceea ce îi place, fără a fi judecat. „Dacă nu vă place barba mea, dacă nu vă place de mine, foarte bine. Există multe alte persoane de care poate să vă placă. E o liberă alegere. Fiecare face ce vrea cu corpul lui și îi place de cine vrea. Dacă vorbim despre operații estetice, urmează să mai fac o operație estetică.

Este vorba despre micșorarea sânilor. Mă gândesc încă la doctorul pe care să-l aleg să fac această procedură. Pentru că eu cred că a venit timpul să renunț la aceste două baloane. M-am apucat de pilates și abdomenul meu se vede mult mai bine acum. Bun, numărul doi: mi-am făcut un lip lift de care sunt foarte mândră și sunt foarte fericită cu el pentru că eu, de când mi-a făcut lip lift-ul, nu m-am mai injectat la buze. Și eu mă consider foarte frumoasă cu buzele mai mici”.

