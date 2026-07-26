Mesajul continuă cu o jignire la adresa lui Zelenski inspirată din calificativele propagandei ruse și cu o amenințare la adresa Ucrainei. „Acțiunile acestui parazit de la Kiev nu pot rămâne fără răspuns”, a adăugat Araghchi.

Acest mesaj vine după ce regimul de la Teheran a confirmat lovirea unei nave iraniene în Marea Caspică. Ucraina a revendicat sâmbătă efectuarea unor atacuri asupra unor nave care transportau armament între Iran și Rusia, în timp ce Republica Islamică Iran a susținut că ar fi fost vorba de o „navă comercială”.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) s-a referit la lovirea „unor nave de marfă supuse sancțiunilor internaționale, care erau utilizate pentru transporturi de încărcături militare între Iran și Rusia”.

„Atacul lansat de regimul ucrainean împotriva unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, revendicat în mod explicit de șeful acestui regim, demonstrează atitudinea irațională și ostilă continuă a regimului ucrainean”, a reacționat Ministerul de Externe de la Teheran.

Televiziunea de stat din Iran a relatat despre convocarea însărcinatului cu afaceri al Ucrainei „pentru a fi mustrat de un funcționar de rang înalt” în legătură cu un „act ostil și criminal”.

Pe de altă parte, Abbas Araghchi a afirmat că a discutat cu șefa diplomației europene Kaja Kallas și cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov despre această chestiune.

Amenințarea lui Araghchi vine la câteva ore după ce armata iraniană a avertizat cu extinderea geografică a războiului din Orientul Mijlociu.

La rândul lui, Zelenski a acuzat Rusia că transmite Iranului informații din satelit pentru a ataca baze americane din Orientul Mijlociu.

Relațiile dintre Kiev și Teheran sunt tensionate de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022. Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed și expertiză în fabricarea acestor dispozitive fără pilot care au fost folosite în atacuri aeriene asupra Ucrainei, iar Kievul a cerut Teheranului să înceteze această asistență militară. De cealaltă parte, regimul din Iran a susținut că nu a oferit drone Rusiei, dar, pe măsura înmulțirii dovezilor, a recunoscut în cele din urmă acest lucru.

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