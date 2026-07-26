Radarele „strategice” și creșterea veniturilor

Amenzile pentru viteză reprezintă 41,5% din totalul veniturilor din sancțiunile rutiere din Spania, excluzând regiunile autonome Țara Bascilor și Catalonia. Creșterea este atribuită în principal instalării de radare „strategice” în puncte-cheie de pe drumurile naționale.

„Această distribuție ridică întrebări cu privire la scopul real al acestor dispozitive, având în vedere că 70% din accidentele rutiere soldate cu răniți se produc pe drumurile convenționale, nu pe autostrăzi”, subliniază raportul.

50 de radare au generat aproape jumătate din amenzi

Deși rețeaua DGT numără peste 1.000 de radare, doar 50 dintre acestea au fost responsabile pentru aproape jumătate din amenzile emise în 2025, respectiv 1.342.285 de sancțiuni. Radarul de pe autostrada A-7, la kilometrul 326 din provincia Valencia, a emis 90.766 de amenzi în 2025, un salt spectaculos față de cele doar șase sancțiuni înregistrate în 2024.

Radarul din Alicante, amplasat pe autostrada CV-905, la kilometrul 7, a emis 72.557 de amenzi anul trecut, iar un alt radar, situat pe autostrada A-15, la kilometrul 127 din Navarra, a înregistrat 67.445 de sancțiuni. „Aceste cifre arată că o parte semnificativă a amenzilor este concentrată în jurul unui număr redus de dispozitive”, notează AEA.

Conform AEA, aceste 50 de radare au adus și aproape jumătate din veniturile totale obținute de statul spaniol din amenzile rutiere, adică în jur de 123 de milioane de euro.

Clasamentul veniturilor teritoriale

Distribuția teritorială a amenzilor arată că Valencia conduce topul, cu venituri de 18,9 milioane de euro, o creștere de 87% față de 2024. Este urmată de Madrid (17,9 milioane de euro), Cádiz (16,5 milioane de euro), Alicante (13,2 milioane de euro) și Málaga (12,6 milioane de euro). În timp ce Valencia și Cádiz au înregistrat creșteri semnificative, în alte regiuni, precum Alicante și Málaga, s-a observat o scădere a veniturilor.

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