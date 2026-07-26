„Până acum, peste 400 de turiști și vizitatori ai plajelor au fost evacuați pe mare, singura rută de evacuare fezabilă”, a anunțat Garda de Coastă într-un mesaj difuzat pe canalul său oficial de WhatsApp.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă a declarat pentru AFP că alte aproximativ 300 de persoane urmează să fie evacuate.

Allarme #incendi in Italia: brucia il #Gargano. A #Peschici turisti e residenti messi in salvo anche sulle motovedette della Guardia Costiera. Il sindaco: “Roghi dolosi”.#Tg1 Lorenzo Santorelli pic.twitter.com/3AXp9ep9cL — Tg1 (@Tg1Rai) July 26, 2026

„Operațiunile sunt încă în desfășurare și implică șase nave ale Gărzii de Coastă, trei nave ale poliției financiare, precum și aproximativ zece ambarcațiuni private, folosite pentru transportul pasagerilor și sprijinirea operațiunilor de salvare“, se arată într-un comunicat.

Imagini de la fața locului arată autospeciale de pompieri și o aeronavă de stingere a incendiilor de tip Canadair luptând cu flăcările, care în prezent nu amenință locuințele din această stațiune de pe coasta Adriaticii.

Cu toate acestea, un nor dens de fum era vizibil pe colinele împădurite din jurul stațiunii.

„Așteptăm sosirea unei aeronave Canadair de la Roma. Situația este în prezent sub control”, a dat asigurîri primarul Luigi d’Arenzo, citat de ziarul local La Gazzetta del Mezzogiorno.

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