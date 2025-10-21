Adela Popescu, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, a avut parte de un moment emoționant care i-a luminat începutul de săptămână. În timp ce participa la ședința cu părinții la școala fiului ei cel mare, Alexandru, actrița a descoperit un gest plin de iubire care a emoționat-o până la lacrimi.

Mesajul emoționant scris de Alexandru

După o zi plină, în care s-a ocupat de reorganizarea dressingului de toamnă și a mers la masaj, Adela a ajuns la școală pentru a afla detalii despre activitatea fiului ei. În timp ce stătea în banca lui Alexandru, a găsit un bilețel scris de mână, ascuns într-un caiet.

„În caietul băiețelului meu am găsit asta. Aveam ședință la școală și mi-a lăsat un bilețel. Ce credeți, m-am emoționat?”, a scris vedeta pe Instagram, alături de fotografia mesajului.

Textul, simplu, dar profund, a atins-o pe Adela Popescu și pe urmăritorii ei din mediul online: „Dragă mamă, îți mulțumesc pentru că te străduiești să ne faci copii cât mai buni și că ne-ai crescut atât de bine. Cu drag, Alex V.”

La doar 9 ani, Alexandru a demonstrat o maturitate emoțională remarcabilă și o recunoștință sinceră față de mama sa. Mesajul fiului i-a reamintit Adelei Popescu cât de prețioase sunt micile momente din viața de familie și cât de mult contează iubirea necondiționată dintre părinte și copil.

Anunțul făcut de Adela Popescu despre al patrulea copil

Adela Popescu și Radu Vâlcan, părinții a trei băieți energici – Alexandru, Andrei și Adrian – sunt adesea întrebați dacă își mai doresc un al patrulea copil. Inspirată probabil de exemplul prietenei sale, Laura Cosoi, care a devenit mamă pentru a patra oară anul trecut, Adela a făcut recent declarații amuzante pe acest subiect.

„Îmi vine să râd, pentru că tocmai ce ne-am întors de la țară și am stat cu copiii în mașină mai multe ore și a fost ceva… am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă, că o să fie ceva oribil, dar nu, nu i-a explodat nicio venă și am ajuns cu bine. Am și filmat, poate că o să postez odată un astfel de filmuleț și cred că o să mă apreciați mai mult”, a spus Adela Popescu, pentru WOWbiz.

Adela Popescu nu își mai dorește alți copii

Cu sinceritate și umor, Adela a lămurit că ea și Radu Vâlcan au decis că familia lor este completă așa cum este și că nu plănuiesc să mai aibă un copil.

„E totul bine la noi, nu am niciun regret, nu cred că aș fi putut să fac ceva mai bine. Plus că a trecut un an fără să mai fac un copil, este o realizare. Nu mărim familia, este în regulă, suntem bine. Nu mai avem loc în mașină. Mașină mai mare decât avem nu există decât un autocar. Suntem bine așa. Copiii își mai doresc încă un copil, dar nu este după ei. Să se mulțumească acolo între ei, e foarte bine”, a mai spus Adela Popescu, pentru sursa citată.

Fosta prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea” și actualul prezentator al show-ului „Insula iubirii” se bucură din plin de viața de familie în formulă de cinci și preferă, cel puțin pentru moment, să-și canalizeze energia către creșterea celor trei băieți plini de viață.

