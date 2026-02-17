Familia sa l-a descris drept „un textier vizionar, soț devotat, tată iubitor și unul dintre cei mai influenți compozitori ai epocii sale”, relatează BBC.

„Versurile lui începeau adesea ca reflecții personale profunde, transformându-se în imnuri în care milioane de oameni s-au regăsit”, au adăugat aceștia.

Steinberg a fost autorul unor piese interpretate de artiști precum Whitney Houston, Roy Orbison, Celine Dion, Demi Lovato și The Bangles.

Billy Steinberg, Songwriter Who Helped Define 80s and 90s Pop With Hits Like ‘True Colors, ‘Like a Virgin, ‘Eternal Flame and ‘So Emotional, Dies at 74 https://t.co/75fNd1Vaqv pic.twitter.com/hvbN714iIU — Variety (@Variety) February 16, 2026

„Viața lui Billy Steinberg a fost o mărturie a puterii durabile a unui cântec bine scris – și a ideii că sinceritatea, când este transpusă în muzică, poate să ne supraviețuiască tuturor”, a transmis familia sa.

În cariera sa de patru decenii, Steinberg a primit numeroase premii, inclusiv un Grammy pentru contribuția sa la albumul „Falling Into You” al lui Celine Dion din 1996. Totuși, cei apropiați au subliniat că pentru el conta mai mult conexiunea cu publicul decât recunoașterea.

„Magia de a auzi o mulțime cântând ceva ce odată trăia doar în caietul lui”, a spus familia.

Născut William Steinberg, compozitorul din California a început să colaboreze cu Tom Kelly, cântăreț și compozitor, la începutul anilor 1980. Cei doi au format și o trupă rock de scurtă durată numită i-Ten.

Billy Steinberg, Madonna's Like a Virgin songwriter, dies at 75 https://t.co/MEpHal5W56 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 17, 2026

Momentul de cotitură al duo-ului a venit în 1984, cu „Like a Virgin” interpretată de Madonna, care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 din SUA și a devenit piesa principală a celui de-al doilea album al artistei. Au urmat alte colaborări de succes, precum „True Colors” de Cyndi Lauper (1986), „So Emotional” de Whitney Houston (1987) și „I Touch Myself” de Divinyls (1990).

În anii 2000, Steinberg a co-scris piese precum „Too Little Too Late” de JoJo și „Give Your Heart a Break” de Demi Lovato. În 2011, a fost inclus în Hall of Fame-ul compozitorilor, care l-a descris drept unul dintre „cei mai de succes textieri”, ale cărui melodii au devenit „clasice durabile”.

Billy Steinberg i-a lăsat în urmă pe soția sa, Trina, doi fii și doi copii vitregi.