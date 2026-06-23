Sorin Grindeanu l-a anunțat pe Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea

Criza politică de la București intră într-o nouă fază extrem de dinamică. După ce Guvernul Veștea a picat la votul de luni seară din Parlament, PSD face mutarea decisivă. Într-o declarație de presă susținută marți, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat oficial că formațiunea sa i-a transmis președintelui României disponibilitatea și asumarea totală de a prelua guvernarea țării.

Social-democrații presează pentru o rezolvare rapidă a blocajului, argumentând că instabilitatea politică pune în pericol miliardele de euro din fonduri europene și angajamentele internaționale de securitate economică ale României.

„În acest moment, PSD îşi doreşte să facă parte din soluţia care va duce la un nou guvern, rapid”, a spus preşedintele PSD.

„PSD îşi asumă guvernarea, inclusiv funcţia de premier”, a mai anunţat Grindeanu. 

Mesajul PSD pentru Cotroceni: „Așteptăm finalul consultărilor”

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu mai dorește prelungirea negocierilor de culise și că partidul este pregătit din punct de vedere logistic și politic să nominalizeze o echipă guvernamentală care să fie votată de urgență în Parlament.

„PSD l-a anunțat azi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. PSD e gata să formeze un guvern, un guvern care ca urmare a acestor discuții pe care președintele le va avea, vrem să intre cât mai repede în funcție”, a declarat Sorin Grindeanu.

Fostul premier a ținut să amintească faptul că formațiunea sa a dat dovadă de responsabilitate politică și la ultimele ședințe din legislativ: „PSD a înțeles să sprijine și ieri un guvern în Parlament.”

Urgențele majore ale României: PNRR, SAFE și Economia

În viziunea social-democraților, prelungirea crizei guvernamentale este un lux pe care România nu și-l poate permite în actualul context global și regional. Grindeanu a enumerat principalele trei linii roșii care necesită un Executiv cu puteri depline:

„România are nevoie de un guvern rapid. E vorba de angajamente internaționale, PNRR, SAFE, de economie”, a spus Grindeanu.

„Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții îmi doresc să se fi epuizat. PSD își dorește să fie parte a unei soluții. A oferit azi soluții”, a punctat liderul social-democrat.

Miza consultărilor de la Palatul Cotroceni devine acum uriașă. Rămâne de văzut dacă președintele României va înclina balanța spre o desemnare din partea PSD pentru formarea unei noi majorități sau dacă scena politică se va adânci în negocieri tensionate de lungă durată.

Guvernul Adrian Veștea a picat la votul de învestitură

La votul de învestitură din Parlamentul României, de pe 22 iunie 2026, Guvernul propus de Adrian Veștea a picat, după ce a strâns doar 212 parlamentari au fost prezenți la vot, iar 189 au votat pentru și 23 împotrivă.

Astfel, a doua zi dimineață, pe 23 iunie, Nicușor Dan a anunțat calendarul noilor consultări politice pentru desemnarea unui al treilea prim-ministru care să formeze un guvern și să adune cele 233 de voturi necesare.

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