Gabriela Cristea continuă să împărtășească cu urmăritorii săi rețete pregătite în propria bucătărie. De această dată, vedeta a dezvăluit modul în care prepară ostropelul de pui, unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare din bucătăria românească. Rețeta este simplă, iar câteva ingrediente atent alese oferă preparatului un plus de savoare.

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Gabriela Cristea le-a arătat fanilor cum prepară ostropelul de pui

Pasionată de gătit, Gabriela Cristea publică frecvent pe rețelele sociale rețete pe care le pregătește pentru familie. Vedeta preferă preparatele gătite acasă și explică de fiecare dată, pas cu pas, modul de preparare.

Printre rețetele prezentate recent se numără și ostropelul de pui, un preparat tradițional românesc care se bazează pe ingrediente simple și accesibile.

Ingredientele folosite de Gabriela Cristea

Pentru prepararea ostropelului de pui, Gabriela Cristea folosește următoarele ingrediente:

câțiva căței de usturoi;

roșii coapte și moi;

o caserolă de ciocănele de pui;

ulei;

sare;

piper;

un pahar de vin roze sec sau vin alb;

câteva foi de dafin.

Primul pas: pregătirea ingredientelor

Prepararea începe cu curățarea usturoiului, care este apoi tăiat în bucățele mici. În paralel, puiul este pregătit pentru gătit. „Ia puiul și curăță-i pielea cu un arzător de flambat.”

Roșiile coapte sunt tăiate în bucăți, asemănător modului în care sunt pregătite pentru salată, apoi sunt puse în blender până când se transformă într-un sos fin.

Cum se prepară sosul pentru ostropel

După pregătirea ingredientelor, ciocănelele de pui sunt rumenite în ulei. „Într-o oală, prăjește ciocănelele de pui în ulei pe ambele părți și scoate-le pe o farfurie după ce s-au rumenit.”

În uleiul rămas se adaugă usturoiul, care este lăsat pentru scurt timp la prăjit. „În uleiul rămas pune usturoiul și lasă puțin la prăjit.”

Unul dintre ingredientele care oferă preparatului o aromă aparte este vinul. „Peste usturoi, adaugă un pahar de vin roze sec sau vin alb, după care pune sosul de roșii, sare și piper, și lasă compoziția la fiert.”

Pasul final pentru un ostropel aromat

După ce sosul începe să fiarbă, se adaugă din nou carnea în oală. „După ce a început sosul să fiarbă, pune peste puiul rumenit, și adaugă și câteva foi de dafin.”

Preparatul se lasă la foc până când carnea devine fragedă, iar aromele se combină.

Un preparat tradițional, reinterpretat prin mici trucuri

Deși ostropelul de pui este o rețetă clasică din bucătăria românească, Gabriela Cristea spune că folosește câteva mici trucuri care contribuie la gustul final al preparatului. Adăugarea vinului în sos și folosirea roșiilor proaspete transformate în sos natural oferă preparatului o aromă bogată și un gust echilibrat.

Rețeta poate fi servită alături de piure de cartofi, mămăligă sau pâine proaspătă și reprezintă una dintre variantele preferate de multe familii pentru mesele de acasă.

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