Totuși, informații noi despre regimul său medical au ieșit la iveală în cadrul unui proces desfășurat în Elveția, care nu are legătură directă cu fostul pilot, ci cu acuzațiile formulate împotriva unui fost angajat al familiei.

Avocatul asistentei lui Michael Schumacher a vorbit despre ce se întâmplă în casă

Michael Schumacher, considerat unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formulei 1, a suferit un traumatism cerebral sever în decembrie 2013, după ce s-a lovit cu capul de o stâncă, în timp ce se afla la schi. De atunci, familia sa a păstrat o confidențialitate strictă privind evoluția stării sale de sănătate.

Potrivit informațiilor prezentate în fața instanței din Nyon și citate de jurnaliștii de la Daily Express, o fostă asistentă medicală a familiei Schumacher a relatat dificultățile implicate de îngrijirea legendei Formulei 1. Mărturia a fost făcută în contextul procesului în care fostul pilot australian Joey Mawson este judecat pentru presupuse agresiuni sexuale asupra acesteia.

Avocatul asistentei a explicat că activitatea desfășurată în casa familiei Schumacher era una deosebit de dificilă atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

„Este o muncă extrem de solicitantă, atât fizic, cât și emoțional. La aceasta se adaugă cultura tăcerii care înconjoară această familie. Este de înțeles, însă pentru angajați, care nici măcar nu pot discuta cu prietenii despre viața lor de zi cu zi, presiunea este enormă”, a spus avocatul în instanță.

Info du 09/09/2019 ( Michael Schumacher hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou depuis lundi après-midi 9 septembre à Paris) - KARTING A BERCY "MICHAEL SCHUMACHER" "PORTRAIT" CASQUETTEIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Acesta a subliniat că asistenta avea responsabilități dintre cele mai complexe și că familia Schumacher aprecia în mod deosebit profesionalismul său.

„A fost însărcinată cu cele mai dificile sarcini. Nu este o profesie obișnuită. Există nenumărate articole despre ce se întâmplă în această casă și despre starea campionului. Este o presiune uriașă, pe care ea a gestionat-o impecabil”, a mai spus reprezentantul legal.

Deși familia nu oferă informații oficiale, în ultimele luni au apărut mai multe relatări privind evoluția fostului campion mondial. Potrivit unor surse citate de presa internațională, Michael Schumacher nu ar mai fi imobilizat permanent la pat după anii de recuperare și terapie intensivă.

Fostul pilot de Formula 1 ar avea nevoie de un scaun cu rotile pentru a se deplasa

Aceleași informații susțin că fostul pilot ar putea sta în poziție șezândă și că este conștient, cel puțin parțial, de ceea ce se întâmplă în jurul său. Cu toate acestea, el ar continua să utilizeze un scaun cu rotile și nu ar putea merge fără ajutor.

În trecut, Elisabetta Gregoraci, fosta soție a lui Flavio Briatore, afirma că Michael Schumacher comunică prin mișcările ochilor.

„Michael Schumacher nu vorbește, el comunică prin ochi. Doar trei persoane îl pot vizita și eu știu cine sunt acestea”, spunea Elisabetta Gregoraci într-un interviu acordat presei spaniole în 2020.

În prezent, fostul campion își petrece timpul între reședința familiei din Elveția și proprietatea deținută în Mallorca. Soția sa, Corinna Schumacher, continuă să coordoneze cu strictețe accesul la informații despre starea sa, menținând una dintre cel mai bine păzite intimități din lumea sportului.

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