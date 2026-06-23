Nicușor Dan: „Menținerea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”

„În consultările de astăzi, voi ruga partidele să revină la dialog și să adopte o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri privind o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații pentru care nu pot obține o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Menținerea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a transmis Nicușor Dan, pe X.

În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 23, 2026

Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României? ✓ Alexandru Nazare 23% (132 voturi) ✓ Sorin Grindeanu 72% (414 voturi) ✓ Dan Motreanu 5% (31 voturi)

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Guvernul Adrian Veștea a picat la votul de învestitură

La votul de învestitură din Parlamentul României, de pe 22 iunie 2026, Guvernul propus de Adrian Veștea a picat, după ce a strâns doar 212 parlamentari au fost prezenți la vot, iar 189 au votat pentru și 23 împotrivă.

Astfel, a doua zi dimineață, pe 23 iunie, Nicușor Dan a anunțat calendarul noilor consultări politice pentru desemnarea unui al treilea prim-ministru care să formeze un guvern și să adune cele 233 de voturi necesare.

Partidele au la dispoziție 30 de minute de consultări cu președintele

Fiecare partid are 30 de minute alocate, o reducere față de cele 60 de minute din consultările anterioare. La final, președintele va anunța un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Adrian Veștea a eșuat luni seară în obținerea celor 233 de voturi necesare pentru formarea Guvernului, primind doar 189. Acesta este primul eșec în procesul de desemnare.

Conform legii, retragerea mandatului lui Eugen Tomac înainte de vot nu constituie o nominalizare separată. Dacă următoarea propunere e respinsă, președintele poate, dar nu este obligat, să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. Nicușor Dan nu a abordat public această posibilitate.

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