Ilona Brezoianu, despre maternitatea fără filtre: „Oamenii se conectează cu sinceritatea”

Ilona Brezoianu s-a remarcat mereu ca fiind una dintre vedetele care refuză să își cosmetizeze viața pe rețelele de socializare. Asumarea vulnerabilităților și capacitatea de a face haz de necaz în momentele grele au transformat-o într-o figură extrem de iubită de public. Tocmai de aceea, alegerea ei pentru prima copertă BABY UNICA vine ca un manifest pentru maternitatea trăită sincer.

„Eu mă văd așa cum mă vedeți și voi. Îmi place să fiu cât mai naturală și nu arăt ceea ce nu sunt. Probabil că asta mi-a și adus simpatia publicului. Mi se pare obositor să construiești o imagine perfectă și să încerci să o susții permanent. Oamenii se conectează mai degrabă cu sinceritatea decât cu perfecțiunea”, a mărturisit Ilona Brezoianu, în interviul integral din revistă.

Actrița a adăugat că umorul a rămas „colacul ei de salvare” în cele mai intense momente din ultimele luni, iar vulnerabilitatea nu este un defect, ci o dovadă de umanitate.

Coperta revistei Baby Unica pentru trimestrul iunie-august 2026, cu Ilona Brezoianu îmbrăcată cu o rochie cu umerii goi, de culoare roz, în timp ce îl ține în brațe pe fiul ei

Ce conține noua ediție BABY UNICA: Ghid complet pentru părinți, fertilitate și interviuri cu specialiști

Ședința foto cu Ilona Brezoianu și micuțul Matei deschide o ediție de colecție, formată din 100 de pagini glossy, gândite ca un ghid complet de parenting, de la concepție și până la primii ani de viață ai copilului.

Revista îmbină poveștile emoționante cu sfaturile validate medical de unii dintre cei mai reputați specialiști din România. Printre subiectele de interes major din acest număr se numără:

  • Fertilizarea în vitro: Un interviu de excepție cu dr. Andreas Vythoulkas, expert în infertilitate și tată a patru copii.
  • Nașterea naturală: Sfaturi esențiale de la Prof. univ. dr. Monica Cîrstoiu: „Pentru tine și copilul tău, cel mai de preț lucru este să fiți bine!”.
  • Rolul moașei: Camelia Damaschin explică de ce „nu mama alege calea de naștere, ci bebelușul”.
  • Sănătate și urologie pediatrică: Tot ce trebuie să știi despre afecțiunile urologice la băieți, explicate pe înțelesul tuturor de dr. Daniela Dobrițoiu.
  • Alimentație și stomatologie: Ghidul complet al dentiției la copii, dar și secretele nutriționiștilor pentru a-i împrieteni pe cei mici cu legumele încă din perioada prenatală.
  • Adopție și iubire dincolo de biologie: Artista Paula Seling oferă o declarație puternică despre sensul profund al familiei: „O familie nu este definită de biologie, ci de iubire, responsabilitate și prezență”.

Noul număr dedică spații ample și altor dileme majore ale părinților moderni, precum gestionarea primei vacanțe cu bebelușul, reluarea vieții intime după naștere sau marea dilemă a întoarcerii la birou: bonă, creșă sau bunici?

BABY UNICA își propune să rămână o platformă caldă și umană pentru femeile care vor să trăiască experiența maternității liber de presiunea perfecțiunii impuse de social media. Numărul special iunie – august 2026 este disponibil la punctele de difuzare a presei.

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