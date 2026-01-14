VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Ediția de marți, 13 ianuarie 2026, a emisiunii Desafio: Aventura a fost marcată de un moment extrem de tensionat, care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. La finalul duelului de eliminare, Andreea Boldeanu, concurentă în echipa Visătorii, a cedat fizic și emoțional, prăbușindu-se la pământ sub privirile îngrijorate ale colegilor și ale echipei de producție.

După un efort intens depus pe parcursul probei, Andreea a acuzat stări de slăbiciune accentuată și amețeală, fiind la un pas de leșin. Intervenția echipei medicale a fost imediată, iar concurenta a fost preluată cu targa pentru a primi îngrijirile necesare. Momentul a fost unul șocant, iar liniștea din competiție a fost înlocuită de panică și emoții puternice.

Andreea Boldeanu a fost diagnosticată cu screloză multiplă

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, starea Andreei Boldeanu a fost influențată nu doar de efortul extrem, ci și de o afecțiune gravă cu care se confruntă. Concurenta a dezvăluit că, în urmă cu câteva luni, a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală autoimună care îi afectează semnificativ viața de zi cu zi.

„Pentru mine înseamnă foarte mult pentru că anul ăsta a fost foarte mult pentru mine. În martie am fost diagnosticată cu screloză multiplă, iar tratamentul este unul destul de dur! Mă simțeam foarte rău de la el, când făceam perfuzia nu puteam să stau în picioare, să mănânc..

Screloza multiplă este o boală autoimună, cronică.. înseamnă că ai leziuni pe creier. În unele cazuri te paralizează, te orbește și nu îți mai poți folosi corpul deloc!”, le-a mărturisit Andreea Boldeanu colegilor de la Desafio: Aventura.

Andreea le-a mărturisit colegilor săi că tratamentul urmat a fost unul dificil, cu efecte puternice asupra organismului, iar adaptarea la noua realitate nu a fost deloc ușoară. Chiar dacă boala evoluează diferit de la o persoană la alta, scleroza multiplă poate avea consecințe serioase asupra mobilității și calității vieții.

În ciuda diagnosticului dur, Andreea Boldeanu a ales să își depășească limitele și să participe la Desafio: Aventura, demonstrând curaj și determinare. Momentul din ediția de marți a ridicat însă semne de întrebare cu privire la impactul competițiilor extreme asupra sănătății concurenților și a emoționat profund publicul.

