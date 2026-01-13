„Desafio: Aventura”, 13 ianuarie 2026. Eliminare dramatică în competiția de la Pro TV

PRO TV a fost lider de audiență aseară în intervalul orar 20:28 – 22:56, cu ediția de luni seara a celui mai iubit reality show Desafio: Aventura.

Audiență „Desafio: Aventura”, 12 ianuarie

Emisiunea prezentată de Daniel Pavel a înregistrat 7.1 puncte de rating și 22.2% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,9 rating și 18,5% share. De-a lungul difuzării, o medie de peste 1 milion de telespectatori din întreaga țară s-au uitat la PRO TV, iar în minutul de maximă audiență, peste 1.4 milioane de români erau cu ochii pe cel mai tare reality show al momentului, Desafio: Aventura.

Ce se întâmplă diseară în emisiune

În această seară, „Desafio: Aventura” aduce o nouă confruntare de foc, în care miza este uriașă: salvarea și evitarea unei eliminări dramatice. Concurenții celor trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – vor intra într-un joc decisiv, în urma căruia un participant va părăsi definitiv competiția și șansa de a câștiga marele premiu de 150.000 de euro.

Traseul sportiv pregătit pentru jocul de salvare le va testa concurenților forța, coordonarea, precizia și spiritul de echipă. Doar o singură echipă va ieși învingătoare, în timp ce celelalte două vor fi nevoite să își trimită câte un coechipier la duelul de eliminare. La final, unul dintre ei își va încheia aventura la Desafio: Aventura. Visătorii se află deja într-o poziție fragilă, jucând cu un om în minus, iar presiunea este mai mare ca niciodată. „Cine va reuși să treacă de încercarea șarpelui Naga și să rămână în competiție aflăm chiar în această seară, la lupta pentru salvare”, spune Daniel Pavel.

Importanța jocului pune o presiune uriașă pe concurenți. Strategiile se conturează rapid, însă tensiunea naște și conflicte aprinse, mai ales în echipa Norocoșii. Delia Salchievici și Nicolae Lupșor ajung într-un schimb dur de replici. „Tu jignești cu zâmbetul pe buze. Poți să încetezi? Putem să avem și noi o energie frumoasă aici?”, îi spune Delia lui Nicolae, în timp ce colegii încearcă să aplaneze conflictul chiar înainte de jocul de salvare.

Un element-cheie al ediției din această seară este superputerea câștigată de Visători, în ediția trecută, de Nadin Gherman: posibilitatea de a lega la ochi un adversar în timpul jocului de salvare. Pe cine vor alege și dacă acest avantaj le va schimba soarta rămâne de văzut.

Răspunsurile vin în această seară, de la 20:30, într-o nouă ediție Desafio: Aventura, difuzată la PRO TV și pe VOYO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE