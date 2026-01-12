Noul show de aventură de la PRO TV, care a fost filmat în Thailanda și care este o competiție intensă între trei echipe formate din oameni cu povești extraordinare, se vede în fiecare luni și marți, de la ora 20.30.

Printre cei care trec prin probe dificile care le testează forța, curajul și strategia se află și Andreea Boldeanu, o însoțitoare de zbor care este și actriță cu acte în regulă: a terminat facultatea și are și masterul luat!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Concurenta de la „Desafio: Aventura” se consideră perfecționistă, dar visătoare, și a venit în show-ul de la PRO TV pentru a-și depăși fricile și ca să iasă din zona ei de confort.

Andreea Boldeanu este o fire sensibilă, dar are o determinare uriașă. Crede în echipa ei și spune că Visătorii pot ajunge departe dacă își unesc forțele.

„Am fobie de păsări, o să evit contactul cu ele cu orice preț. Însă, dacă trebuie neapărat să fie o pasăre lângă mine, îmi voi imagina că este un ursuleț sau ceva drăguț”, a spus concurenta de la PRO TV înainte să plece în Thailanda, la „Desafio: Aventura”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE