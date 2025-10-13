Chiar dacă din exterior pare că duce o viață de lux și că nu i-a lipsit niciodată nimic, Irina Columbeanu a spus pentru presa din SUA că viața ei s-a schimbat radical în momentul în are a descoperit că tatăl ei, Irinel Columbeanu, suferă de o boală pe care inițial bărbatul nu a vrut să o accepte.

Irinel Columbeanu suferă de Alzheimer

Potrivit celor spuse de Irina Columbeanu, fostul afacerist suferă de Alzheimer, boală pe care ea i-a descoperit-o. După ce a aflat ce afecțiune are Irinel Columbeanu, fiica acestuia a început să studieze atât în România, cât și în SUA acest aspect.

După cum le-a dezvăluit jurnaliștilor de peste Ocean, după ce a aflat că Irinel Columbeanu are Alzheimer, Irina Columbeanu a început să se uite la podcasturi despre sănătate și să citească jurnale medicale. Mai mult decât atât, ea l-a contactat pe doctorul Newton Howard, din SUA, care a descoperit un tratament revoluționar pentru această boală.

Ce a spus Irina Columbeanu în presa din SUA

„Cea mai mare realizare de care sunt mândră provine dintr-una dintre cele mai dureroase experiențe ale mele. Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani. Vorbeam la telefon, iar timpul părea că stă pe loc.

Când ne-am reunit, bucuria mea a fost umbrită de confruntarea neașteptată cu starea de sănătate deteriorată a tatălui meu. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate după ce el adormea, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce.

După luni de rugăminți ca să caute ajutor medical pentru o problemă pe care refuza să o accepte, diagnosticul a fost confirmat. Acest lucru a aprins în mine o pasiune de neegalat. L-am contactat pe dr. Newton Howard, fost profesor la Georgetown, care fondase o companie axată pe utilizarea implanturilor wireless pentru tratarea Alzheimerului. Studiind stimularea transcraniană cu curent direct (tDCS), am fost fascinată de cum curenții electrici pot stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv. Ideea că o tehnologie simplă, ieftină și minim invazivă l-ar putea trata pe tatăl meu și ar putea revoluționa sănătatea globală m-a inspirat profund. Plănuiesc să continui să cultiv această pasiune în facultate la Medicină, dar și mai departe”, a spus Irina Columbeanu pentru Shoutout LA, după cum notează cei de la Rețete și Vedete.

