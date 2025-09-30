„La un moment dat când m-am mutat la Oradea, toată povestea a coincis cu: am renunțat la tutun, tiroida mea era praf, operația de fibrom etc. Am explodat și am expandat ca o floricică de porumb când e pusă la cuptor. Ajunsesem aproape la suta de kilograme! Aveam 98,6 kg!

Îi mulțumesc domnului Ion Nicolaescu, care mi-a reglat metabolismul atunci. Am mai pus pe mine în pandemie când mâncam turtă dulce și beam Coca-Cola. Și acum, ușurel-ușurel, am luat-o de la început.

Eu am hipertiroidism și dăi cu Euthyrox la prima oră, nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă. Este foarte oscilantă, trebuie să mă duc constant să fac analizele, când e sus, când e jos și trebuie schimbat procentul de la medicamente”, a dezvăluit Mihaela Tatu, pentru Click!

Anul acesta, după 14 ani în care nu a mai avut niciun proiect TV, vedeta a semnat cu Antena 1 pentru emisiunea „În direct cu România”. Din păcate, la nici două săptămâni de la premieră, aceasta a fost înlocuită de Mirela Vaida. Prezentă la un eveniment, Mihaela a spus dacă s-ar mai întoarce sau nu într-un nou proiect TV.

„Habar n-am! Nu știu! Oricum, după ultima experiență pe care am avut-o și insistențele și tot…Nu, nu!… În acest moment sunt aici, mă bucur, am întâlniri frumoase.

Eu mă las purtată de evenimente. Las viața să curgă. Uite, am venit acum aici la ceai, după ce am fost la un curs de comunicare la Londra și la un concert la Covent Garden”, a spus Mihaela Tatu, pentru sursa citată.

