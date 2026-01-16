Naba Salem a intrat în competiția Survivor România 2026 cu multă determinare, însă primele zile au fost departe de a fi ușoare. Concurenta s-a confruntat cu probleme de sănătate încă din debutul emisiunii, testându-i atât rezistența fizică, cât și capacitatea de a face față situațiilor extreme.

Cine este Naba Salem

În vârstă de 30 de ani, Naba Salem s-a născut în Irak, dar destinul ei s-a schimbat radical încă din primul an de viață, când familia a fost nevoită să fugă de război și să se stabilească în România. În prezentarea oficială a concurenților, Naba a explicat că a acceptat provocarea Survivor nu doar pentru a-și testa forța fizică, ci și pentru a se redescoperi pe sine într-un context extrem, departe de viața obișnuită.

Naba Salem, probleme de sănătate la Survivor România 2026

Primele zile de filmări s-au dovedit însă dificile. În a treia zi, în timpul unei misiuni solicitante, Naba s-a simțit rău și a fost nevoită să se oprească, fiind sprijinită de colega sa, Larisa Uță. Concurenta a dezvăluit ulterior că suferă de anemie, o afecțiune care îi provoacă stări de slăbiciune și amețeli.

„Larisa, mi-e rău!”, a spus Naba, întinzându-se, la un pas de leșin.

„M-a luat panica și am început să tremur rău și să mă simt foarte rău, să amețesc. Eram să leșin, pentru că eu am o problemă: mereu leșin, pentru că sunt anemică și am tensiunea foarte mică”, a povestit Naba la testimonial.

Anemia este o problemă de sănătate care apare atunci când organismul nu are suficiente globule roșii sau hemoglobină pentru a transporta oxigenul în corp. Din acest motiv, persoanele care suferă de anemie se pot simți obosite, amețite și slăbite, ajungând chiar la leșin, mai ales în situații de efort intens sau stres, cum este cazul unei competiții extreme precum Survivor România.

În ciuda dificultăților, Naba Salem și-a demonstrat deja ambiția și dorința de a face față provocărilor, iar fanii urmăresc cu interes cum va reuși să depășească aceste obstacole în competiția care testează limitele fizice și psihice ale concurenților.

