Brigitte Pastramă a plecat din nou în Dubai, acolo unde se ocupă de renovarea vilei pe care și-a achiziționat-o recent. Casa nu este la fel de mare precum cea pe care o are în România, însă este suficient de încăpătoare pentru ceea ce își dorește ea. Vedeta vrea să se mute în Emiratele Arabe Unite, pentru că are de gând ca fiica ei să studieze la o școală de acolo pentru a fi departe de anturajul nepotrivit.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a întâmpinat și câteva dificultăți după ce și-a achiziționat casa în Dubai, însă acum pare că totul s-a așezat așa cum trebuie, iar problemele s-au rezolvat.

„Mulțumesc Domnului că mi-a asculat rugăciunile și, după șase luni de plâns, intru acum în casa mea. E aproape gata! Mai este însă de lucru. Eu sunt ocupată cu renovarea de dimineața și până noaptea la ora 22, în fiecare zi.

După 10-15 august vin în România, sper să terminăm până atunci”, a declarat Bigitte Pastramă pentru Click!.

„Nu e o casă mare, e o casă mică, că nu ne-am permis mai mult”

Vedeta este foarte încântată de achiziția pe care a făcut-o și așteaptă cu mare nerăbdare ca totul să fie gata. Ea speră ca din septembrie să se mute acolo.

„Mi-am cumpărat casa acolo în noiembrie, anul trecut, de la un propiretar, doar că este o comunitate nouă. E foarte centrală casa, nu este foarte mare, dar nu terminaseră branșamentul la utilități și ne-au tot ținut câteva luni în hand-over.

Am puțin, 200 de metri de curte, am doar două dormitoare, un living și trei băi. Nu e o casă mare, e o casă mică, că nu ne-am permis mai mult. Casa din Pipera este mult mai mare, are și piscină”, a mai spus Brigitte.

Cât timp a fost să rezolve situația cu casa în Dubai, ea a stat la hotel și a preferat să nu plătească chirie, pentru că prețurile sunt foarte mari.

„Am strat trei luni la un hotelapart, apoi la Address la Mall Dubai, acum stăm la o rezidență mai mare cu două camere. Chiriile sunt foarte scumpe acolo, merită să-ți iei casă și mașină. Tot ce e accesibil turiștilor e scump, dar în momentul în care ești rezident acolo, viața devine foarte ieftină.

Eu mi-am dorit ca să am o casă în care să pot să o supraveghez pe Sara. Ea face școală acolo a intrat la două licee foarte bune, o școală a viitorului, fac și robotică”, a mai spus Brigitte, la ultima ei venire în România, din luna mai.

Se mută în Dubai pentru fiica ei

Fosta soție a lui Ilie Năstase s-a mutat în spectaculosul oraș pentru a-i oferi fiicei sale un viitor mai bun. Însă viața în Dubai nu e deloc Rai pentru celebra Brigitte.

„Am vrut să o mut să pe Sara într-o țară unde nu are acces la anumite substanțe și e greu accesibil și alcoolul. Am fost speriată de anturajul în care era și am un deja vu cu fiul meu. M-am felicitat că a fost o idee bună, dar și o investiție imobiliară. A fost un pas greu, însă acolo e greu să dai înapoi”.

Pentru a se muta în Dubai, Brigitte Pastramă a făcut multe sacrificii și a vândut mai multe imobile în București pentru a-și putea permite o casă acolo. Deși nu trăiește în luxul de acasă, vedeta își dorește să îi asigure un viitor bun fiicei sale.

„Am renunțat la confortul de acasă… N-am avut posibilitatea să cumpăr o casă mare. Am vândut două apartamente să iau acolo o căsuță. (…) Pentru mine sunt niște sacrificii. Am renunțat la casa de 420 mp din România ca să stau în Dubai. Acolo am o mașină second hand, pentru că atât mi-am permis să cumpăr cu banii jos”, a mai povestit Brigitte Pastramă.

