Brigitte Sfăt vorbește despre trecutul amoros al lui Florin Pastramă. „Mi-a spus că a avut o relație de 10 ani și nu a înșelat-o pe iubita lui”

Brigitte Sfăt trăiește o poveste de dragoste cu Florin Pastramă, pe care l-a cunoscut la show-ul de televiziune Ferma, difuzat de Pro TV. Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Brigitte Sfăt a vorbit despre trecutul amoros al actulului ei partener.

„Mie mi-a spus că a avut o relație de 10 ani și că nu a înșelat-o pe iubita lui de atunci. Și încă o relație de patru ani, și n-a înșelat-o…

…Mi-a jurat pe Biblie, nu l-am pus eu. Și mi-a spus că în momentul în care vom ieși vom avea Instagram comun, Facebook comun și va fi 24 de ore din 24 cu mine.

Acuma, așteptăm să vedem dacă este așa sau nu. la cât de mult îl iubesc acuma și la sentimentele pe care le am acuma eu abia aștept să dorm din nou pe umărul lui. La cât de mult am fost despărțiți acum cred că am slăbit două kilograme”, a declarat Brigitte Sfăt.

