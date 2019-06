Brigitte Sfăt vorbește despre zvonurile că ar avea datorii uriașe

După cununia civilă a lui Brigitte Sfăt cu Florin Pastramă au apărut zvonuri legate de problemele financiare pe care aceasta le-ar avea.

S-a spus că Brigitte ar fi intrat în atenția serviciului de executare silită al ANAF, cu datorii de 300.000 de euro.

Pentru a pune capăt zvonurilor legate de situația sa financiară, Brigitte Sfăt a scos un certificat fiscal pe care l-a făcut public pe conturile ei de socializare.

Vedeta a transmis și un mesaj prin care a lămurit lucrurile.

„Pentru cei care au scris că am datorii de 300.000€ , am scos fiscal. Aceasta este firma despre care vorbeau gurile rele?

Datoriile acestei firme sunt doar către mine, deoarece eu am creditat firma 300.000€!”, a transmis Brigitte Sfăt.

