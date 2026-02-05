Britney Spears, celebra cântăreață pop, și-a deschis sufletul pe Instagram, dezvăluind că se consideră „norocoasă să fie în viață”, după experiențele dificile cu familia sa. Într-o postare sinceră, artista de 44 de ani a vorbit despre nevoia de conexiune umană și despre impactul tratamentului ei din partea celor apropiați.

Câți ani a fost sub tutela tatălui ei

„Sunt incredibil de norocoasă că sunt în viață, după cum m-a tratat familia mea. Acum îmi este frică de ei”, a scris Spears, citată de Page Six. Britney a fost sub tutela tatălui ei, Jamie Spears, timp de 13 ani, între 2008 și 2021, perioadă în care acesta a avut control complet asupra finanțelor, deciziilor medicale și aspectelor personale și profesionale ale cântăreței.

Potrivit mărturiilor sale, Jamie a obligat-o să participe la turneul „Piece of Me” din 2018 și să susțină o rezidență în Las Vegas, iar atunci când nu coopera, o droga cu litiu, un medicament puternic. „Indiferent ce spune Dumnezeu astăzi, ei nu-și vor asuma niciodată responsabilitatea pentru ceea ce au făcut”, a adăugat artista.

Spears a împărtășit că a fost forțată să urmeze tratamente de reabilitare și că i s-a interzis să își vadă copiii, Sean Preston și Jayden James Federline, dacă nu se conforma cerințelor tatălui său. De asemenea, cântăreața a spus că a fost obligată să folosească contraceptive și nu i s-a permis să se căsătorească sau să aibă un alt copil. „Dorul de contact uman este întotdeauna esențial!”, a mai menționat vedeta.

Ce relație are cu tatăl ei

În memoriile sale din 2023, „The Woman in Me”, Britney a descris conservatoriatul ca fiind motivat de dorința familiei sale de a menține fluxul de bani. Documentele judiciare arată că Jamie Spears a obținut aproximativ 6 milioane de dolari în această perioadă.

Relația dintre Britney și Jamie rămâne distantă, iar surse apropiate au declarat pentru Us Weekly în septembrie 2025 că nu există șanse de reconciliere, în ciuda problemelor de sănătate ale acestuia.

Britney a încercat să-și reconstruiască legătura cu mama sa, Lynn Spears, însă aceasta rămâne fragilă, comunicarea având loc doar la câteva săptămâni. Relația cu sora sa, Jamie Lynn Spears, pare să se îmbunătățească după disputele publice din 2022.

În schimb, cântăreața pare mai apropiată de fratele său Bryan Spears, care s-a mutat cu ea după despărțirea de fostul soț Sam Asghari, în august 2023.