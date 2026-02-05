Lewis Capaldi, unul dintre cele mai puternice fenomene pop ale ultimului deceniu, vine pentru prima dată în România, în calitate de headliner al UNTOLD ONE 2026. Artistul britanic va urca pe scena principală a festivalului clasat pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, cu show live așteptat de fani.

Cine este Lewis Capaldi

Cu o voce inconfundabilă și o capacitate rară de a transforma vulnerabilitatea și emoția în hituri globale, Lewis Capaldi este unul dintre artiștii care au redefinit sound-ul pop la nivel global, cu piese care au dominat topurile internaționale și platformele de streaming.

Single-ul care l-a consacrat la nivel global, „Someone You Loved”, a depășit 4,2 miliarde de ascultări pe Spotify și se află în Top 10 cele mai ascultate piese din istoria platformei, a ajuns pe locul 1 în peste 20 de țări, inclusiv în Statele Unite și Marea Britanie și a devenit una dintre cele mai difuzate piese de radio din lume. Succesul său a fost confirmat și de performanța din Billboard, unde „Someone You Loved” a ocupat prima poziție în clasamentul Hot 100, transformându-l pe Capaldi într-un nume de referință al popului global.

Britanicul a fost nominalizat de două ori la Premiile Grammy și a câștigat multiple Brit Awards, inclusiv pentru categoriile „Song of the Year” și „Artist of the Year”. Albumele sale s-au clasat pe locul 1 în topurile oficiale din Marea Britanie, iar Capaldi a devenit, timp de doi ani consecutiv, cel mai bine vândut artist din UK, o performanță rară pentru un artist pop din noua generație.

Un moment definitoriu în cariera lui a avut loc la festivalul Glastonbury, unde zeci de mii de oameni i-au cântat piesele, fiind preluat de presa internațională ca unul dintre cele mai emoționante momente live din istoria recentă a muzicii. Imaginile au devenit virale și au consolidat percepția lui Capaldi ca artist autentic, conectat profund cu fanii săi.

În paralel cu succesul comercial, Lewis Capaldi a devenit unul dintre cei mai urmăriți artiști ai momentului pe platformele de streaming, cu zeci de milioane de ascultători lunari și miliarde de streamuri cumulate. Muzica sa, caracterizată prin balade emoționale, producții minimaliste și versuri confesive, a reușit să creeze o legătură puternică între artist și public, dincolo de trenduri sau formule comerciale.

În 2023, documentarul lansat pe Netflix, „How Im Feeling Now”, a devenit unul dintre cele mai urmărite documentare ale platformei, oferind o perspectivă sinceră asupra parcursului său artistic și asupra luptei cu anxietatea și sindromul Tourette, subiecte despre care Lewis Capaldi vorbește deschis și cu umor.

Prin muzica sa, britanicul a reușit să transforme vulnerabilitatea într-un limbaj universal, devenind unul dintre cei mai iubiți artiști pop ai generației sale și un nume de referință al scenei internaționale contemporane.

Primii artiști anunțați la UNTOLD 2026

Lineup-ul primului val este completat de artiști care au definit cultura pop și electronică a ultimului deceniu, Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, Tash Sultana, Afrojack și R3hab, artiști care aduc pe scena UNTOLD ONE sound-uri diferite și perspective muzicale care extind experiența de festival dincolo de genuri.

UNTOLD ONE va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca.

FOTO: Hepta

