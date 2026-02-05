Românul a parcat ilegal, ca să meargă la o nuntă

Incidentul a avut loc în dimineața de 31 ianuarie, în jurul orei 11.15, când o patrulă a Poliției Federale Germane, aflată în serviciu la Gara Centrală din Gelsenkirchen, a observat un autoturism parcat neregulamentar chiar în fața clădirii gării.

Anterior, șoferul condusese vehiculul printr-o zonă pietonală intens circulată, după care a parcat direct în fața gării. Potrivit unui comunicat al Poliției, românul voia să meargă la o nuntă organizată în apropiere.

A oferit bani polițiștilor pentru a „uita” incidentul

Autoturismul parcat ilegal bloca drumul de acces pentru autospecialele de intervenție ale gării, motiv pentru care polițiștii i-au cerut șoferului să își mute imediat mașina.

Inițial, românul a refuzat să se conformeze solicitării, motiv pentru care polițiștii au inițiat procedura contravențională. După ce a fost informat cu privire la drepturile sale și la procedura în curs, tânărul de 26 de ani le-a oferit în mod repetat bani cash polițiștilor, cerându-le să renunțe la aplicarea contravenției.

Polițiștii l-au avertizat că gestul său constituie infracțiunea de dare de mită, însă bărbatul a ignorat avertismentul și a continuat să le ofere bani agenților, încercând să împiedice aplicarea sancțiunii.

Dosar penal pentru dare de mită

Când polițiștii i-au spus că este suspect într-un dosar penal, bărbatul nu a mai făcut nicio declarație și, ulterior, și-a mutat mașina din zona interzisă.

Poliția Federală Germană a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru dare de mită către funcționari publici, iar cercetările continuă.

La sfârșitul lunii trecute, un șofer român s-a ascuns pur și simplu în toaleta unei parcări când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria. Când a ieșit, bărbatul avea semne clare ale unei stări de ebrietate. El a refuzat să facă testul de alcoolemie și, drept consecință, permisul de conducere i-a fost reținut provizoriu și i s-a interzis continuarea călătoriei.