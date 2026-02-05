În septembrie 2024, femeia s-a prezentat la spital cu simptome de febră, frisoane și slăbiciune, conform avocatului său, Karin Prutsch-Lang. Investigațiile au indicat doar inflamații, însă nu au evidențiat nicio tumoră, relatează publicația austriacă Kronen Zeitung.

Cu toate acestea, a fost prelevată o probă de țesut. Rezultatul a fost diagnosticat ulterior ca adenocarcinom – cancer pulmonar.

Medicii au recomandat o intervenție chirurgicală rapidă într-o clinică privată, deși existau și alte rezultate care indicau doar un proces inflamator, și nu prezența unei tumori. Cu toate acestea, la scurt timp, o parte din plămân a fost îndepărtată. Abia după operație s-a constatat că pacienta era complet sănătoasă, deoarece, în realitate, nu a existat niciodată o boală canceroasă.

„Clienta mea le reproșează medicilor că au acceptat acest rezultat histopatologic, care nu se potrivea cu celelalte investigații, și că diagnosticul de tumoră a fost pus în mod pripit, ceea ce a dus la pierderea unei părți din plămân”, a declarat avocata Prutsch-Lang.

Consecințele pentru femeie sunt grave. Ea suferă acum de o cicatrice de 17 centimetri pe piept, însoțită de senzații de amorțeală, o capacitate fizică redusă și tulburări severe de anxietate.

Potrivit avocatei, pacienta a scris chiar scrisori de adio pentru familie înainte de operație, temându-se că nu va supraviețui și că nu va mai putea fi alături de copiii săi.

Compania regională care administrează spitalele susține, în răspunsul la acțiunea în justiție intentată de femeie, că atât examinarea histopatologică, cât și tratamentul și informarea pacientei au fost realizate „lege artis” (conform regulilor profesionale) și respinge acuzațiile.