Unul dintre cele mai mari scandaluri din lumea televiziunii a ieșit la iveală, dezvăluind tensiuni ascunse între Mona Segall, una dintre cele mai respectate producătoare TV, și Adrian Cristea, cunoscut ca Bursucu. Cei doi, cândva parteneri de succes în cadrul emisiunii „Dansez pentru tine”, nu și-au mai vorbit de peste un deceniu, iar motivul rupturii a fost dezvăluit recent de fostul coleg al lui Teo Trandafir în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Relația lor profesională promițătoare s-a transformat într-o dramă. Mona Segall l-a propulsat pe Bursucu în carieră, promovându-l ca coregraf principal al emisiunii de la PRO TV, unde a obținut marele premiu alături de Andreea Bălan și Petrișor Ruge. Totuși, colaborarea lor s-a sfârșit brusc după un episod tensionat legat de implicarea lui Bursucu într-un proiect al lui Ștefan Bănică Jr.

„I-am spus lui Ștefan Bănică jr. că nu vreau să mă cert cu nimeni și să vorbească cu doamna Mona Segall”

După succesul său la „Dansez pentru tine”, Bursucu a primit o propunere de a realiza coregrafiile pentru concertul de Crăciun al artistului Ștefan Bănică Jr.

„Ștefan Bănică a venit la mine și m-a întrebat dacă aș vrea să fac coregrafiile de Crăciun la Sala Palatului, că îi place de mine. Eram și pe val, că eram cel mai bun coregraf de la «Dansez pentru tine». Începusem să scot niște lucruri foarte interesante cu diverși concurenți. I-am spus: «Da, Ștefane, cu mare drag. Mi-ar plăcea. E o nouă experiență». Eu eram doar în calitate de dansator. I-am spus că nu vreau să mă cert cu nimeni și să vorbească cu doamna Mona. Mi-a spus să nu-mi bat capul, că e proiectul lui, să stau liniștit că treaba e rezolvată. A trecut o săptămână, au trecut două și m-a sunat: «Tăticule, ne apucăm și noi de treabă? Suntem în octombrie și mâine vine concertul». L-am întrebat dacă a vorbit, dacă e totul în regulă, să nu fie probleme. El mi-a zis că da și să-i dau drumul. Eu m-am apucat de treabă, bineînțeles. Am strâns echipa, am băgat coregrafii. Asta până într-o zi când am simțit o supărare mare”, a mărturisit Bursucu, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, potrivit spectacola.ro.

„Mi-a spus așa: «Nu că sunt supărată, sunt dezamăgită. Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate»”

Dorind să evite conflicte, coregraful a sugerat ca Ștefan Bănică jr. să discute cu Mona Segall pentru a clarifica situația. Deși i s-a garantat că totul este în regulă, Mona a aflat de colaborare din alte surse, iar reacția ei a fost extrem de dură. Incidentul a generat o ceartă între ei și nu au mai vorbit de atunci. Deși carierele lor au continuat să evolueze, această ruptură rămâne o amintire amară în parcursul profesional al ambilor.

„Era și «Dansez pentru tine» în perioada aia. Mă duceam la repetiție, la emisiune. Într-o zi eram la masă. Nu o să uit niciodată cuvintele astea. Doamna Mona, dacă auziți vreodată… să știți că mi-au rămas întipărite în suflet. Nu am mai spus niciodată treaba asta public până acum. M-a chemat și eu am întrebat-o dacă e supărată. Mi-a spus așa: «Nu că sunt supărată, sunt dezamăgită. Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate». Eu am spus: «Poftim?» și mi-a repetat: «Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate». Și a plecat… Nu o să uit niciodată. Eu am rămas așa, ce șarpe? Eu încercam să-mi fac treaba foarte bine. Am aflat după că Ștefan nu a vorbit cu Mona de proiect. Nu s-a dus Ștefan să zică că mă ia el pe mine. Ea a aflat de la ceilalți dansatori că eu m-am apucat și i-am luat locul lui Edi Stancu și l-am dat la o parte pe el. Am picat prost în toată conjunctura”, a mai spus Bursucu, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, potrivit sursei menţionate anterior.

